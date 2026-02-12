Macron describe a Elon Musk como "un tipo sobresubvencionado" para defender la financiación pública industrial

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hecho este miércoles un alegato en favor de la financiación pública en las industrias europeas en el que ha descrito al magnate sudafricano Elon Musk como "un tipo sobresubvencionado" por las arcas públicas estadounidenses, alegando que "eso lo hace súper innovador".

"No podemos fingir que solo tenemos dinero privado", ha afirmado en cuanto a la disponibilidad de fondos para invertir, durante un encuentro con un grupo de empresarios europeos en la ciudad belga de Amberes. Al hilo, ha puesto como ejemplo a Estados Unidos, donde, ha asegurado, "hay mucho dinero privado" tras la industria nuclear, "pero también mucho dinero público", una premisa que también aplica a los sectores de energético y espacial, según el jefe del Elíseo.

En este sentido, ha afirmado que "todo el mundo está fascinado con Starlink", un servicio de Internet por satélite con cobertura mundial y propiedad del magnate sudafricano con el que se ha mostrado "encantado". Con todo, ha argumentado que "Musk es probablemente uno de los hombres del mundo que ha tenido en su bolsillo la mayor cantidad de miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para ser subvencionado".

"Elon Musk es, ante todo, un hombre sobresubvencionado por la agencia federal estadounidense", ha aseverado, presentando esta idea como "buenas noticias" porque, según el mandatario francés, "esto lo hace súper innovador y se ha vuelto competitivo gracias a este enfoque estadounidense".

Por su parte, el exasesor de la Casa Blanca no ha tardado en responder, alegando que quienes reciben tal proporción de financiación gubernamental son sus competidores, "especialmente en Europa".

"Si se suman todos los fondos gubernamentales que Tesla (su empresa automovilística) y SpaceX (su empresa aeroespacial) han recibido, es solo alrededor del 1% del valor combinado de las empresas. Por el contrario, si se hace lo mismo con las principales empresas aeroespaciales de Estados Unidos y Europa, el dinero gubernamental que han recibido supera el 100% de su valor", ha defendido en redes sociales.