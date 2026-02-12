Los aeropuertos españoles gestionaron 20,3 millones de pasajeros en enero, desacelerando su crecimiento

La evolución de la carga aérea en la red de aeropuertos de Aena mostró un crecimiento sostenido durante enero, con un aumento del 7,1% en el volumen de mercancías transportadas respecto al mismo mes de 2025. Según informó Europa Press, el gestor aeroportuario registró 115.876 toneladas de carga en sus instalaciones, en contraste con la desaceleración observada tanto en el flujo de pasajeros como en el número de operaciones aéreas, marcando una tendencia diferenciada dentro del sector.

La red de Aena en España alcanzó 20,31 millones de pasajeros al cierre de enero, dato que representa un alza del 2,6% en comparación con enero anterior, según consignó Europa Press. Esta cifra confirma una ralentización significativa en el ritmo de recuperación del tráfico aéreo, quedando por debajo del rebote del 6,1% registrado el año pasado para el mismo periodo. Esta ralentización también se reflejó en la actividad de pista, ya que los aeropuertos españoles gestionaron 173.431 operaciones aéreas, un 0,6% menos respecto a 2025. Europa Press detalló que el mismo periodo del año anterior había presentado un incremento del 5,2% en movimientos, consolidando la tendencia a una menor actividad en el arranque de 2026.

En el conjunto global del Grupo Aena, que además de los 46 aeropuertos y dos helipuertos españoles integra el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos brasileños, el tráfico consolidado alcanzó los 25,83 millones de pasajeros en enero, lo que representa un crecimiento del 3,3% respecto al arranque de 2025. El volumen de operaciones totales del grupo sumó 221.194 movimientos, lo que supuso un leve descenso del 0,7% frente al mismo periodo del año pasado.

Dentro del territorio español, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se situó como la instalación con mayor afluencia de viajeros en el primer mes del año, al contabilizar 5,3 millones de pasajeros y un crecimiento interanual del 3,5%. Le siguió el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que alcanzó 3,8 millones de pasajeros en ese periodo, con un avance del 3%. Otros aeropuertos que registraron volumen destacado fueron Málaga-Costa del Sol (1,4 millones de viajeros y una subida del 5,1%), Gran Canaria (1,39 millones, un 2,1% más), Alicante-Elche Miguel Hernández (1,1 millones de pasajeros y un incremento del 4,7%), así como Tenerife Sur, que contabilizó 1,27 millones, cifra que representa una caída del 1%. Por su parte, Palma de Mallorca observó una disminución del 3% en usuarios, cerrando enero con 882.638 pasajeros.

En lo tocante a movimientos de aeronaves, Adolfo Suárez Madrid-Barajas también lideró la estadística con 34.658 operaciones, un 2,5% más respecto a enero de 2025, informó Europa Press. Josep Tarradellas Barcelona-El Prat contabilizó 24.537 vuelos, con una ligera merma del 0,2%. Los aeropuertos de Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur registraron 12.349, 10.830, 8.496 y 8.409 operaciones respectivamente, mostrando evoluciones dispares; en particular, Málaga-Costa del Sol creció un 3,9%, mientras que Palma de Mallorca y Tenerife Sur redujeron su actividad en un 1,9% y 3,5% respectivamente. Alicante-Elche Miguel Hernández gestionó 7.521 aterrizajes y despegues, lo que significó un aumento del 5,6% en ese ámbito.

En cuanto al movimiento de mercancías, Adolfo Suárez Madrid-Barajas se consolidó como el principal receptor y despachador de carga del país, con 62.538 toneladas y un repunte del 6,3%. Dicha cifra supuso el mejor mes de enero para la carga en ese aeropuerto. Josep Tarradellas Barcelona-El Prat aumentó su volumen hasta 15.611 toneladas, un 16,5% más, alcanzando también un récord mensual. Zaragoza y Vitoria completaron el listado de grandes operadores de mercancía, con 13.868 toneladas (un ascenso del 19,6%) y 5.416 toneladas (una reducción del 5,5%), respectivamente, según detalló Europa Press.

En Brasil, los 17 aeropuertos bajo gestión de Aena experimentaron en enero un incremento del 6,7% en el número de pasajeros, alcanzando los 4,34 millones, reportó Europa Press. Pese a ese aumento en afluencia, el volumen de operaciones aéreas se contrajo un 1,2%, quedando en 38.558 movimientos. El volumen de carga aérea mostró un incremento del 13,9% en enero, con 11.447 toneladas transportadas. Analizando las cifras por grupos aeroportuarios, el bloque de seis aeropuertos de Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) cerró enero con 1,7 millones de pasajeros, un avance del 7,7%. En este grupo destacó el aeropuerto de Recife, que transportó un millón de usuarios y tuvo un alza del 7,1%. Las operaciones en este conjunto sumaron 14.769 vuelos, un 1,7% más, y la carga ascendió a 6.532 toneladas, un 18,5% más, de las cuales 4.966 toneladas correspondieron al aeropuerto de Recife, que experimentó un crecimiento del 9,9%.

Por otro lado, el grupo de once aeropuertos del Bloco dos Onze Aeroporto do Brasil (BOAB) movió 2,56 millones de pasajeros, marca que representó un incremento del 5,9%. El aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, se destacó dentro del grupo con 2,19 millones de viajeros y un aumento del 7,2%. Se operaron 23.789 vuelos en estos once aeropuertos, un 2,9% menos que el año pasado, de los que 18.114 ocurrieron en Congonhas, que redujo mínimamente su volumen de operaciones, un 0,5%. La carga en esta área se incrementó un 8,3%, con 4.916 toneladas movilizadas. Congonhas gestionó 4.288 toneladas de mercancía, un repunte del 7,4% respecto al mismo mes de 2025.

El Aeropuerto de Londres-Luton, otro de los activos internacionales de Aena, atendió 1,17 millones de pasajeros en enero, lo que supuso un crecimiento del 4% respecto al año pasado, según reportó Europa Press. La actividad operativa en Luton sumó 9.205 movimientos de aeronaves, variando al alza un 0,3%. Pese a este crecimiento en tránsito de viajeros y operaciones, el transporte de carga evidencia un notable retroceso, con solo 935 toneladas gestionadas, un 59,1% por debajo de la cifra del año anterior.

De acuerdo con el balance de Europa Press, el análisis consolidado del grupo Aena evidencia la pérdida de ritmo en el crecimiento de pasajeros y operaciones dentro del espacio español y global, en contraste con el buen desempeño evidenciado en carga aérea y el comportamiento positivo de las instalaciones en Brasil y el aeropuerto británico en viajeros.