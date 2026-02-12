L'Oréal gana 6.127 millones de euros en 2025, un 4,4% menos, pero mejora el dividendo

La junta de accionistas de L'Oréal debatirá próximamente la posible designación de Pablo Isla como vicepresidente, una propuesta impulsada por Nestlé que ha contado con el respaldo de la comisión de nombramientos y gobierno corporativo. Según informó la propia compañía, Isla, actual presidente de Nestlé y exconsejero delegado de Inditex, asumió su puesto en Nestlé el 1 de octubre pasado, tras adelantar el consejo de administración la fecha inicialmente prevista para su toma de posesión. El nombramiento de Isla, así como el de Anna Lenz como consejera, se someterá a votación para que ambos accedan al cargo durante cuatro años.

En paralelo a estos anuncios institucionales, L'Oréal dio a conocer sus resultados económicos correspondientes al ejercicio 2025. Según publicó el grupo francés, los beneficios netos atribuidos ascendieron a 6.127 millones de euros, lo que representa una caída del 4,4% en comparación con el año anterior. No obstante, la empresa incrementó algunos indicadores clave. Los ingresos totales se situaron en 44.052 millones de euros, una subida del 1,3% en cifras absolutas y del 4% en términos comparables, según detalló L'Oréal.

La compañía también desglosó sus ventas por segmentos de negocio. Las divisiones de productos para consumidores cerraron el año con 16.090 millones de euros en ventas, una subida del 0,7%, mientras que la rama dedicada a productos de lujo se mantuvo estable, alcanzando los 15.595 millones de euros. La facturación del área de belleza dermatológica escaló un 2,5%, logrando 7.204 millones de euros, y la división de productos para uso profesional obtuvo 5.163 millones de euros, un incremento del 5,7%, según datos proporcionados por L'Oréal.

El análisis sectorial detalló asimismo el comportamiento de las ventas según regiones geográficas. Europa registró un aumento del 4,6% hasta los 14.865 millones de euros, mientras que América del Norte experimentó un descenso del 0,7%, situándose en 11.718 millones de euros. Las ventas en el norte de Asia bajaron un 2,2%, cerrando en 10.075 millones de euros. En cuanto a otras regiones, África, el sur de Asia y Oriente Medio sumaron conjuntamente 4.114 millones de euros, un avance del 6,5% respecto al ejercicio anterior, mientras que Latinoamérica aportó 3.280 millones de euros, cifra un 0,7% inferior a la obtenida hace doce meses. Durante el cuarto trimestre de 2025, la firma logró ingresos de 11.245 millones de euros, un alza del 1,3% en métricas absolutas y del 6% en datos comparables.

En relación con la remuneración a los accionistas, el consejo de administración de L'Oréal ha decidido proponer en la próxima junta, programada para el 24 de abril, el reparto de un dividendo de 7,20 euros por acción, pagadero el 4 de mayo a aquellos accionistas registrados al cierre del mercado el 29 de abril. De acuerdo con la información facilitada por la empresa, esta cifra representa un incremento del 2,9% en comparación con el dividendo distribuido un año antes.

Durante la presentación de resultados, el consejero delegado de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, describió el ejercicio 2025 como un año decisivo para la compañía: “Obtuvimos excelentes resultados a pesar del entorno a la vez que transformamos profundamente el grupo”. Hieronimus añadió: “A pesar de la incertidumbre macroeconómica, somos optimistas sobre las perspectivas del mercado mundial de la belleza en 2026 y confiamos en nuestra capacidad para seguir creciendo por encima de él gracias a la estrategia multimarca de L'Oréal, logrando otro año de avances en ventas y beneficios”, según consignó el medio.

Por el lado de la gobernanza, L'Oréal llevará a votación la renovación y ampliación de su consejo, tras la propuesta de Nestlé de incorporar a Pablo Isla como vicepresidente. Esta decisión, respaldada por el comité de nombramientos, responde al interés por fortalecer la estructura directiva del conglomerado, de acuerdo con lo publicado por la compañía. Además, Anna Lenz también será considerada para ocupar un puesto en el consejo por un periodo de cuatro años, según informó L'Oréal.

Tras cerrar el ejercicio con crecimiento de ingresos a pesar del retroceso en los beneficios, el grupo expresó su confianza en las perspectivas del sector de la belleza a escala internacional, apoyándose en una estrategia orientada al posicionamiento de sus diversas marcas en los mercados clave.