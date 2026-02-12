Líderes de la UE apuestan por reformar normas para permitir más "gigantes europeos"

Bilzen (Bélgica), 12 feb (EFE).- Los líderes de la UE apuntaron este jueves a una reforma de la normativa comunitaria de competencia para permitir que haya más empresas que se conviertan en "gigantes europeos", en el marco del debate para reactivar la competitividad de la industria europea y reducir su dependencia de otras potencias.

"Los líderes quieren que verdaderos campeones emerjan en sectores estratégicos", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al final del retiro informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrado hoy en el castillo belga de Alden Biesen.

Costa apuntó al "acuerdo" expresado por los mandatarios par permitir que en algunos sectores como el de las telecomunicaciones se pueda permitir cierto "grado de consolidación", y apuntó a "una especie de contrato social" para garantizar que las compañías consolidadas inviertan más en innovación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dijo también que la UE "necesita campeones europeos", y señaló que el próximo abril el Ejecutivo comunitario presentará una borrador para revisar la forma en que evalúa procesos de fusión entre empresas que se someterá a consultas de los estados miembros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que en la UE hay "consenso" sobre la necesidad de modificar dicha normativa, con vistas a que "sea más fácil para grandes campeones europeos emerger ante la competencia internacional".

El canciller alemán, Friedrich Merz, también se mostró partidario de "revisar las directrices sobre fusiones" y puso el ejemplo del gigante aeronáutico europeo Airbus, ya que en el actual marco normativo de competencia "no hubiera recibido aprobación", según dijo.

"Pero si queremos tener campeones europeos capaces de competir con el resto del mundo, debemos asegurarnos de que tenemos el marco legislativo que necesitamos", dijo el mandatario alemán.

París y Berlín ya habían defendido anteriormente una modificación de la normativa comunitaria antimonopolio para permitir una mayor flexibilidad en las fusiones de empresas transfronterizas.

Esta iniciativa se enmarca en el amplio debate sobre competitividad que estaba en agenda de la cita celebrada este jueves en el castillo belga, y donde se pusieron sobre la mesa también otras medidas como priorizar a la industria europea en contrataciones públicas -el plan conocido como 'Made in Europe'-, avanzar en la integración de mercados de capital y otras vías para sacar más partido al mercado único europeo y atraer mayores inversiones.

Bilzen (Bélgica), 12 feb (EFE).- Los líderes de la Unión Europea pactaron este jueves avanzar en la simplificación normativa para impulsar la economía del bloque, al tiempo que se abrieron a explorar la estrategia del 'Made in Europe' en sectores específicos en los que dar prioridad a la producción interna frente a la de terceros países.

Reunidos en el castillo belga de Alsen Biesen, a pocos kilómetros de la ciudad neerlandesa de Maastrich, el debate sobre competitividad económica de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete también versó sobre la necesidad de reducir los costes energéticos, movilizar el capital privado a través de unos mercados de capitales más unificados y avanzar en la agenda comercial para diversificar la provisión de bienes esenciales y reducir dependencias en las cadenas de suministro globales.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó en la rueda de prensa posterior a la cita que existe un "acuerdo unánime" para seguir avanzando en la "ambiciosa agenda de simplificación" y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, garantizó esfuerzos para simplificar la normativa comunitaria, pero también pidió a los Estado miembros compromisos para recortar las muchas "capas" de legislación nacional.

El recorte de la burocracia y sobreregulación es el primero de los cinco pilares de actuación que pactaron los líderes reunidos en el castillo, entre los que también se encuentra la necesidad de "proteger industrias estratégicas y reducir las dependencias" en sectores como la defensa, el espacio, las tecnologías limpias y cuánticas o el sistema de pagos.

En este contexto, sobre el llamado 'Made in Europe' o "preferencia europea", el portugués aseguró que existe entre los Veintisiete un "acuerdo amplio sobre la necesidad de utilizarlo en sectores estratégicos, de forma proporcional y específica, tras un análisis profundo para identificar dónde es necesario y útil".

A su lado, Von der Leyen, indicó que su institución presentará en las próximas semanas una ley para la aceleración industrial que ya incluirá una cláusula sobre preferencia europea.

La alemana también avanzó que el Ejecutivo comunitario publicará antes de la cumbre de líderes de marzo una hoja de ruta para profundizar el mercado único llamada 'Una Europa, un mercado', así como una propuesta legal crear el denominado 'régimen 28', una ventanilla única que permitirá a las empresas operar en toda la UE.

De hecho, completar el mercado único y eliminar las barreras que existen actualmente es otro de los grandes objetivos acordados este jueves por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque, en especial en tres sectores clave: las telecomunicaciones, la energía y el de capitales.

"Nuestro foco estuvo en cómo movilizar inversiones privadas y me gustó escuchar un apoyo unánime a acelerar la Unión de Ahorros e Inversiones. Europa necesita un sistema financiero único y eficiente que pueda canalizar ahorro a inversiones en Europa", describió Costa.

Aunque no era el objetivo de la cita, sobrevoló la propuesta francesa y española de lanzar nuevas emisiones de deuda común o eurobonos no sólo para financiar el gasto en estas prioridades, sino también para datar de más liquidez al mercado europeo de capitales y atraer inversiones desde Estados Unidos.

En cualquier caso, y aunque tanto Costa como Von der Leyen priorizan avanzar a Veintisiete, ninguno de los dos cerró la puerta a hacerlo a distintas velocidades si no es posible llegar a acuerdos unánimes, especialmente en la integración del mercado de capitales y su supervisión, a la que se oponen un grupo de países, sobre todo Irlanda y Luxemburgo.

Esta fue, por ejemplo, la postura expresada por el presidente francés, Emmanuel Macron, al término de la reunión: "Lo que hemos decidido hoy es que entre ahora y junio tendremos que finalizar la agenda. Si en junio no tenemos perspectivas y avances concretos, entonces decidiremos en cooperación reforzada, dijo, haciendo referencia a la fórmula que recogen los Tratados para avanzar sin el consenso de todos los socios.

Tras el "brainstroming" de este jueves, en palabras de Costa, el objetivo de los líderes es pactar una lista concreta de medidas en la próxima cumbre de los Veintisiete, prevista para los días 19 y 20 de marzo. EFE