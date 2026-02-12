Las ONG critican duramente el bloqueo naval de Meloni: "Es repugnante"

Roma, 12 feb (EFE).- Las ONG que se ocupan del rescate de migrantes en el Mediterráneo central criticaron duramente el nuevo proyecto de ley del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni que introduce entre otras medidas contra la inmigración el bloqueo naval temporal.

"Es repugnante tratar a hombres, mujeres y niños que huyen de la pobreza y la persecución como un peligro para el Estado. Es cobarde devolver a las personas a países que les persiguen. Esto no es seguridad, es inhumanidad. Redoblaremos nuestros esfuerzos para salvar a quienes arriesgan su vida en el mar", escribió Sea Watch Italia en sus redes sociales.

Francesca Bocchini, de Emergency, también expresó su preocupación por "una mayor restricción y reducción del espacio operativo de las organizaciones no gubernamentales que operan en el mar y la protección del derecho a la vida de los migrantes en el Mediterráneo Central".

Tras la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de ministros, Meloni publicó un vídeo durante la noche donde aplaudía la aprobación del bloqueo naval ya que cumplía así "uno de los compromisos de su programa de Gobierno".

Meloni explicaba que el bloqueo se aplicará "en caso de una amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional, como el riesgo de terrorismo o una presión migratoria excepcional, de impedir el cruce de las aguas territoriales italianas y transportar a los migrantes a bordo de embarcaciones sujetas a interdicción hacia terceros países. Esta opción es compatible con la nueva normativa europea, que Italia también contribuyó a definir".

Según el proyecto de ley, que ahora pasará al Parlamento para su aprobación, se introduce "la prohibición temporal de cruzar las aguas territoriales en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional, por un período de 30 días, prorrogable por un máximo de seis meses".

Los migrantes a bordo de embarcaciones también podrán ser trasladados a terceros países distintos de su país de origen, con los que Italia haya firmado acuerdos o entendimientos específicos que prevean su asistencia, acogida o detención en instalaciones específicas.

El incumplimiento de esta prohibición conlleva una multa de entre 10.000 y 50.000 euros y, en caso de reincidencia, la embarcación podrá ser confiscada. La responsabilidad solidaria se extiende al usuario o armador y al propietario del buque.

Esta nueva ley se añade a las que ya aprobó el Gobierno italiano y por las que los barcos de las ONG son obligados a desembarcar los migrantes en puertos lejanos o son inmovilizados y multados continuamente.