Entre los organizadores de las protestas que tuvieron lugar frente a la sede del Gobierno en Tirana figura el secretario organizativo del Partido Democrático (PD), Ervin Minarolli, quien, junto con cuatro diputados más de la formación opositora, enfrenta cargos por presunta “resistencia a la autoridad” e “incitación de menores a cometer delitos”. Según reportó el diario 'Shekulli', la Policía de Albania informó que 21 manifestantes terminaron detenidos y que se ha abierto proceso penal contra dirigentes parlamentarios opositores tras los disturbios registrados en la capital durante las manifestaciones del martes contra el Gobierno del primer ministro Edi Rama por supuestos hechos de corrupción.

La protesta promovida por el PD tenía como propósito denunciar los escándalos recientes de corrupción que afectan al Ejecutivo liderado por Rama y, concretamente, poner de relieve las investigaciones sobre la vice primera ministra y responsable de Infraestructura y Energía, Belinda Balluku. Tal como publicó 'Shekulli', Balluku fue suspendida por decisión del Tribunal Constitucional de Albania ante sospechas de manipulación en los contratos adjudicados para la construcción del túnel de Llogara, un proyecto situado cerca de la ciudad de Vlore.

De acuerdo con la Policía, los incidentes durante la protesta incluyeron el lanzamiento de cócteles molotov y gasolina hacia los edificios oficiales del Gobierno y del Parlamento. En los enfrentamientos, 16 agentes policiales resultaron heridos. Entre los 21 detenidos identificados por las autoridades, se encuentran siete menores de edad.

Según consignó 'Shekulli', a los manifestantes arrestados se les acusa de delitos que incluyen “agresión”, “lesiones graves intencionales”, “alteración del orden y la tranquilidad pública”, “infracción de las normas sobre sustancias explosivas e inflamables”, “destrucción de propiedad mediante incendio” y “resistencia a la autoridad”. Además, el Ministerio del Interior decidió avanzar con un procedimiento judicial en contra de varios dirigentes del Partido Democrático por presunta “organización y participación en reuniones y manifestaciones ilegales” e “incitación de menores a cometer delitos”.

En el transcurso de la manifestación, Sali Berisha, líder del Partido Democrático, ex presidente y ex primer ministro de Albania, realizó declaraciones en las que denunció a Rama como una negativa influencia sobre el país y lo vinculó con la época de la dictadura comunista encabezada por Enver Hoxha. El medio 'Shekulli' recogió estas declaraciones en las que el líder opositor apuntó directamente contra el Partido Socialista de Rama por, según su opinión, mantener una continuidad ideológica con el régimen comunista.

Las protestas adquirieron un tono especialmente tenso cuando los manifestantes arremetieron contra la sede del Gobierno y del Parlamento, lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad. El despliegue policial se centró en contener los enfrentamientos y garantizar la seguridad en las inmediaciones de los edificios atacados. 'Shekulli' reportó que las autoridades atribuyen a la convocatoria opositora las circunstancias que confluyeron en los altercados y las lesiones a los agentes.

El foco sobre el túnel de Llogara surge como punto clave en los reclamos de los manifestantes, pues la suspensión de Balluku, vicepresidenta del Gobierno y máxima responsable de Infraestructura y Energía, ocurrió en medio de las denuncias por presunta adjudicación fraudulenta de contratos. El caso generó una ola de malestar público y fortaleció la presión de la oposición. 'Shekulli' explicó que el PD considera este escándalo como parte de una “cadena de corrupción sistémica” bajo el mandato de Edi Rama.

El informe difundido por 'Shekulli' detalla que la investigación sobre los dirigentes del PD incluye tanto la incitación de menores a cometer delitos como la supuesta responsabilidad en la organización de manifestaciones no autorizadas. Dicha investigación contempla no solo posibles sanciones penales para los participantes adultos, sino también medidas relacionadas con la participación de menores en los altercados.

La cobertura de las manifestaciones y el posterior accionar policial pone de manifiesto la creciente tensión política en Albania, donde las protestas opositoras concentran la atención en casos judiciales ligados a altos funcionarios del gobierno. 'Shekulli' subrayó el contexto de descontento social por las demandas de mayor transparencia y la exigencia de procesos judiciales contra figuras del Ejecutivo. La respuesta de las autoridades indica la disposición del gobierno para contener y judicializar acciones de protesta que, según el parte policial, afectan el orden público y la seguridad institucional.