Guardiola ve "factible" el acuerdo con Vox y subraya que el PSOE va en "dirección contraria" y solo quiere "destruir"

María Guardiola realizó una llamada el miércoles en busca de respuesta para concretar un acuerdo que considera posible con Vox, según publicó Europa Press. La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura destacó que su prioridad es alcanzar un pacto, defendiendo que hay más coincidencias que diferencias con la formación liderada por Santiago Abascal. Así lo manifestó antes de participar en un pleno de la Asamblea de Extremadura dedicado a la elección de senadores autonómicos.

De acuerdo con Europa Press, Guardiola fue enfática al rechazar cualquier posibilidad de entendimiento con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), argumentando que los socialistas persiguen fines opuestos a los de su Gobierno y acusándolos de "destruir" lo conseguido en la región durante su mandato. La dirigente aseguró que el PSOE se sitúa, a su juicio, en sentido contrario a las líneas principales de actuación de su Ejecutivo durante los últimos dos años y medio.

En sus declaraciones a los medios, la líder del Partido Popular (PP) explicó que mantiene el mismo objetivo desde el inicio de las negociaciones: "Mi única intención es poder llegar a un acuerdo, hacerlo cuanto antes. Nosotros hemos sido discretos y lo vamos a seguir siendo". Guardiola recalcó su voluntad de avanzar en la senda del diálogo, reiterando que para sentarse a negociar con Vox solo hace falta disposición, y afirmó que su grupo "tiene toda la voluntad".

Europa Press detalló que la mandataria abordó también las recientes interacciones públicas, incluyendo cruces de declaraciones en redes sociales entre dirigentes del PP y Vox. Pese a esas diferencias, Guardiola recalcó que ambas formaciones comparten más puntos programáticos de los que las separan. "Yo creo que es un acuerdo factible y lo único que hay que tener es voluntad, y por nuestra parte está toda la voluntad", insistió, apuntando que espera pronta respuesta a su llamada.

Sobre el posible papel de los socialistas en el proceso de investidura, Guardiola desestimó la opción de contar con la abstención del PSOE para facilitar su investidura sin necesidad de pactos con Vox. Europa Press consignó que la dirigente reiteró el rechazo del PP a iniciativas en ese sentido, insistiendo en que el PSOE en Extremadura solo ha buscado "destruir" y que la dirección de ese partido va "en dirección contraria" a lo que ella y su equipo han impulsado en la Junta.

Guardiola se refirió a los resultados electorales, recalcando que el PSOE experimentó un "batacazo" en las urnas. Según la presidenta en funciones, los socialistas deberían asumir su responsabilidad tras esos resultados y permitir que el partido ganador gobierne. "Lo que tienen que hacer es asumir su responsabilidad y dejar gobernar a quien ha ganado las elecciones", señaló, conforme registró Europa Press.

Europa Press recogió también la respuesta de Guardiola a las afirmaciones de José Luis Quintana, presidente de la gestora socialista, quien expresó disposición a reunirse si la presidenta del PP los convoca. En ese sentido, Guardiola recordó que ha mantenido numerosos encuentros previos con representantes socialistas y consideró que esos intercambios no han aportado elementos nuevos. "Ya sabe lo que se dice en esas reuniones porque ya se ha sentado con ellos en muchas ocasiones", expuso, descartando volver atrás en las políticas que defiende.

La presidenta en funciones insistió en que no dará marcha atrás en el camino recorrido hasta ahora por su Ejecutivo, y que las líneas puestas en marcha han permitido a Extremadura alcanzar, en su opinión, sus "mejores cotas". A lo largo de sus declaraciones, reiteró que el enfoque del PP se centra en la búsqueda de consensos, pero que estos no incluyen al PSOE, y que la negociación actual con Vox representa la vía considerada viable para formar Gobierno en Extremadura.