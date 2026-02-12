El vicegobernador del Banco Nacional liderará el gobierno interino en Bulgaria

El compromiso de Andrei Gurov de garantizar la transparencia y equidad de las próximas elecciones en Bulgaria quedó claro en su declaración pública, donde aseguró que enfocará esfuerzos en fomentar la participación ciudadana y preservar la calma durante el proceso electoral. Según informó el medio que cubrió el traspaso, Gurov expresó que buscará “asegurar unas elecciones justas, ayudar a que la ciudadanía participe y vote, y trabajar sin crear histeria”, aludiendo a la importancia de restaurar la confianza en las instituciones en un momento de marcada inestabilidad política en el país. Con este telón de fondo, el nuevo primer ministro interino asumió la jefatura del gobierno tras recibir el encargo formal de la presidenta, Iliana Yotova, quien le confirió la tarea de conducir la transición hacia nuevos comicios extraordinarios.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, la presidenta Yotova resaltó que la ciudadanía búlgara mantiene expectativas elevadas respecto de la gestión del flamante mandatario provisional. Durante el acto de asunción, la presidenta subrayó que el objetivo principal consiste en celebrar elecciones para la Asamblea Nacional que sean “honestas, transparentes, bien preparadas y correctamente organizadas”. Además, puntualizó que los comicios deben efectuarse bajo el pleno respeto de la Constitución y las leyes de Bulgaria, a fin de permitir la reconstrucción de un Estado estable y previsible desde el punto de vista institucional y legal.

Tal como publicó el medio, la decisión de Yotova recayó en Gurov, actual vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, a quien le tocó dejar su puesto en la entidad financiera para asumir temporalmente el mando del Ejecutivo. La presidenta justificó la elección de Gurov debido a que su renuncia previa al cargo en el Banco Nacional elimina cualquier sospecha de conflicto de intereses, brindando así una mayor garantía de imparcialidad en la conducción interina. Yotova también manifestó no tener dudas sobre el compromiso democrático de otras instituciones fundamentales, como el Banco Nacional, la Oficina Nacional de Auditoría y la Defensoría del Pueblo.

El país celebrará sus octavos comicios parlamentarios en cuatro años, un registro que ilustra la volatilidad del escenario político doméstico. El medio detalló que la crisis política existente motivó la convocatoria de Gurov para encabezar el nuevo gabinete temporal. En este contexto, el primer ministro provisional remarcó que su prioridad consistirá en encontrar perfiles idóneos para conformar su equipo de gobierno, priorizando la experiencia y la integridad por encima de la filiación partidista o intereses exclusivamente políticos. “Haré todo lo posible para encontrar a las personas adecuadas y formar un equipo en el que todos se sientan representados”, aseguró Gurov, quien añadió que el proceso de selección se encuentra en marcha mediante contactos personales.

El mandato de Gurov incluye la responsabilidad inicial de definir la fecha para la realización de las elecciones anticipadas, que deberán organizarse en un plazo máximo de dos meses de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Según reportó el medio, la Carta Magna de Bulgaria establece que, ante la imposibilidad de formar gobierno en las condiciones habituales, la tarea de regir el Ejecutivo puede ser encomendada interinamente al presidente de la Asamblea Nacional, al gobernador o vicegobernador del Banco Nacional, o al Defensor del Pueblo.

Asimismo, la presidenta enfatizó que el nuevo gobierno tiene la misión de garantizar un marco electoral seguro y previsible que permita el adecuado funcionamiento del Estado de derecho. Tanto Yotova como Gurov subrayaron la necesidad de que las instituciones colaboren para disipar las dudas ciudadanas sobre la legalidad y la transparencia del proceso electoral. El país atraviesa una etapa de desconfianza hacia las autoridades políticas, lo que potencia el reto del gabinete interino de reconquistar el respaldo social a través de una gestión ejemplar en la convocatoria y administración de las urnas.

Durante el acto oficial que marcó la transición, la presidenta describió el momento como uno de especial relevancia para la estabilidad institucional. Ambos funcionarios destacaron la importancia de que la elección de los integrantes del gabinete se base en criterios de honestidad y capacidades técnicas, buscando que cada sector de la sociedad se vea representado en el proceso de reconstrucción política.

El contexto de inestabilidad se manifestó en las repetidas convocatorias electorales: Bulgaria habrá completado ocho elecciones parlamentarias en solo cuatro años. Según publicó el medio, esta recurrencia electoral refleja la dificultad de forjar mayorías parlamentarias estables, lo que provoca la necesidad de gobiernos interinos y repetidos procesos de votación. El gobierno temporal que lidera Gurov constituye así un intento de superar el ciclo prolongado de crisis política y restaurar la credibilidad perdida en las instituciones del Estado.

Al concluir el acto, la presidenta Yotova insistió en el deseo de que el proceso electoral y el funcionamiento del gobierno interino fortalezcan las bases democráticas de Bulgaria y permitan un retorno sostenible a la normalidad institucional. A lo largo de las próximas semanas, el país observará con atención el desempeño del gabinete encabezado por Gurov en la conducción de uno de los momentos más delicados de la reciente historia política nacional, según consignó la misma fuente.