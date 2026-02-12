El parón de pilotos y tripulantes en Lufthansa provoca más de 460 cancelaciones de vuelos este jueves

La huelga en Lufthansa ha generado interrupciones tanto para pasajeros como para el transporte de carga, en un contexto donde Múnich se prepara para recibir a líderes internacionales con motivo de la Conferencia de Seguridad. Según cifras de la Asociación Alemana de Aeropuertos (BDL), recogidas por Bloomberg, un total de 69.000 personas se han visto impactadas directamente debido a la paralización de las actividades de pilotos y tripulantes de cabina, que ha resultado en más de 460 cancelaciones de vuelos solo durante este jueves en los aeropuertos de Alemania.

Los sindicatos responsables de esta huelga, Vereinigung Cockpit y UFO, han impulsado la movilización al considerar insuficientes las condiciones salariales y laborales actuales dentro de la compañía. Tal como detalló Bloomberg, la protesta engloba tanto a los vuelos comerciales como a los de carga, lo que afecta el funcionamiento general de la aerolínea alemana. Los pilotos participan para exigir un incremento en los beneficios de pensión, demanda que también abarca a quienes trabajan en la división de carga, Lufthansa Cargo. Por otro lado, el colectivo de tripulantes de cabina centra sus reivindicaciones en la apertura de negociaciones sobre nuevos convenios colectivos en Lufthansa y su filial regional, CityLine.

El medio Bloomberg especificó que la huelga coincide con la víspera de la llegada de líderes mundiales a Múnich, una situación que añade desafíos al tráfico aéreo en medio de una importante cita de la agenda política internacional. La situación ha forzado a la compañía a tomar medidas para minimizar el impacto. De acuerdo con la información publicada en el sitio web de Lufthansa, la empresa está realizando ajustes en sus horarios de vuelo y ha puesto en marcha la reprogramación de los pasajeros afectados. Lufthansa ha emitido un comunicado en su portal, donde explica: “Lamentamos los inconvenientes que la huelga pueda ocasionar a sus planes de viaje y le agradecemos su comprensión”.

Bloomberg también consignó que, a pesar del paro, los servicios operados por otras aerolíneas del grupo y asociadas —Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Swiss, Air Dolomiti, Discover Airlines, Edelweiss y Lufthansa City Airlines— permanecerán activos y no se verán afectados por la acción sindical. Esta distinción ha permitido que algunas rutas sigan en funcionamiento, reduciendo ligeramente el alcance de las afectaciones, pero sin resolver el problema para decenas de miles de pasajeros que tenían previsto volar con Lufthansa desde aeropuertos alemanes.

La protesta sindical ha subrayado la presión creciente dentro del sector aéreo alemán, donde los trabajadores argumentan que las condiciones actuales no reflejan el esfuerzo y la responsabilidad que implica su labor. De acuerdo con los sindicatos mencionados por Bloomberg, la búsqueda de un acuerdo en torno a los convenios colectivos resulta central para mejorar la situación laboral en el grupo Lufthansa y su filial regional CityLine, mientras que las pensiones se mantienen como otro de los puntos clave en la negociación con el colectivo de pilotos.

Según la información de Bloomberg, la huelga surgió en un momento estratégico, ya que la Conferencia de Seguridad en Múnich implica un aumento de la demanda en el espacio aéreo y en servicios aeroportuarios debido al arribo de delegaciones oficiales y personalidades internacionales. La afectación provocada por las cancelaciones y reprogramaciones puede impactar la logística del evento y la movilidad de participantes.

El impacto de la protesta queda reflejado tanto en la magnitud de los vuelos cancelados como en la cantidad de pasajeros obligados a modificar o retrasar sus planes de viaje. La combinación de la huelga con la proximidad de un evento internacional añade presión a las partes involucradas para buscar una solución negociada. Aunque los sindicatos mantienen su postura, la dirección de Lufthansa ha reiterado sus disculpas y su compromiso con la reprogramación de los servicios afectados, mientras ajusta su operación para dar respuesta a la situación, de acuerdo con el comunicado que publica la compañía.

El reporte de Bloomberg puntualiza que las afectaciones han alcanzado tanto a vuelos nacionales como internacionales, así como a operaciones de carga, introduciendo complicaciones suplementarias en la gestión logística de la aerolínea. En cuanto al diálogo sindical, la expectativa de los movilizados es que la huelga fomente avances en los procesos de negociación sobre condiciones laborales y beneficios, consolidando su reclamo de mejoras a corto y largo plazo dentro de la empresa.