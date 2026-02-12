El beneficio del gigante minero Vale cae un 62 % en 2025, hasta 2.352 millones de dólares

São Paulo, 12 feb (EFE).- La brasileña Vale, una de las mayores mineras del mundo, obtuvo el año pasado un beneficio neto atribuido a sus accionistas de 2.352 millones de dólares (1.980 millones de euros), lo que supone un 62 % menos con respecto a 2024, informó este jueves.

El resultado se vio lastrado por las pérdidas de 3.844 millones de dólares registradas en el cuarto trimestre de 2025, dato que contrasta con el tercero de ese mismo ejercicio, cuando ganó 2.685 millones, según reflejó el balance financiero remitido al mercado.

La multinacional brasileña atribuyó esa caída a unas pérdidas por deterioro de 3.500 millones de dólares en los activos de níquel de Vale Base Metals en Canadá, fruto de la revisión a la baja de las expectativas de precio a largo plazo del níquel.

Asimismo, se produjo una reducción de 2.800 millones de dólares derivada de ajustes contables de impuestos.

La facturación por ventas de Vale, uno de los mayores productores y exportadores de hierro del mundo, se mantuvo prácticamente estable, con un avance anual del 1 %, hasta alcanzar los 38.403 millones de dólares.

Los ingresos en el último trimestre de 2025 crecieron, sin embargo, un 9 % frente al mismo periodo de 2024, sumando 11.060 millones de dólares.

El Ebitda ajustado (resultado bruto de explotación) llegó a los 15.869 millones de dólares en todo 2025, un 3 % anual más.

Vale produjo 336,1 millones de toneladas de mineral de hierro el año pasado, un 2,6 % más que en 2024.

La producción de hierro en el último trimestre del año pasado saltó un 6 % en comparación con el mismo período del año anterior, hasta los 90,4 millones de toneladas.

"Alcanzamos los niveles más altos de producción de mineral de hierro y cobre desde 2018 y logramos un crecimiento de dos dígitos en la producción de níquel. Este sólido desempeño operativo se vio respaldado por la mayor confiabilidad de los activos y la exitosa puesta en marcha de proyectos clave, como Capanema, Vargem Grande, VBME y Onça Puma", indicó el CEO de Vale, Gustavo Pimenta, citado en un comunicado.

Las inversiones en proyectos de la minera ascendieron a 5.507 millones de dólares en 2025, lo que supone una caída del 8 % en comparación con 2024.

No obstante, saltaron un 15 % entre el cuarto trimestre del año pasado y el mismo periodo del curso anterior.

La deuda neta cerró el año en 11.236 millones de dólares, un 7 % más frente a diciembre de 2024, pero un 10 % inferior al nivel reportado en el tercer trimestre de 2025. EFE