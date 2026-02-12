Cancelados una treintena de vuelos del Aeropuerto de Barcelona por la alerta por viento

Aeropuertos y servicios de transporte experimentan alteraciones este jueves debido al impacto de un temporal de viento intenso que afecta a Catalunya, fenómeno que, según la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, se encuentra en su “momento álgido” durante las primeras horas de la jornada y persistirá durante las próximas cinco o seis horas. De acuerdo con información proporcionada por Europa Press y atribuida a fuentes de Aena, la alerta meteorológica ya ha obligado a cancelar alrededor de treinta vuelos con origen en el Aeropuerto de Barcelona.

El medio Europa Press detalló que las aerolíneas han notificado a Aena la suspensión de la treintena de trayectos debido a la intensidad del viento, cuyas ráfagas han alcanzado los 92,5 km/h en el aeropuerto, mientras la velocidad media del viento permanece en los 61 km/h. La situación afecta de manera general a toda Catalunya y las previsiones indican que las condiciones persistirán al menos hasta las 19:00 horas, según consignó el organismo gestor aeroportuario.

Las compañías aéreas tomaron la decisión de cancelar estos vuelos en respuesta a la alerta por viento extremo emitida por las autoridades meteorológicas catalanas. Europa Press señaló que la decisión se comunicó en coordinación con Aena, que monitorea la evolución meteorológica para tomar medidas en tiempo real y minimizar riesgos tanto para los pasajeros como para las operaciones aéreas.

La directora del Meteocat indicó que el episodio de viento registrado representa uno de los picos más altos de intensidad registrados en el periodo reciente, destacando que el “momento álgido” coincide con el periodo de mayor actividad aérea matutina en el aeropuerto de Barcelona. Según la fuente consultada por Europa Press, se prevé que la duración del fenómeno se extienda a lo largo de cinco o seis horas más desde las primeras horas de la mañana, por lo que las alteraciones en la programación aérea podrían mantenerse o, incluso, aumentar a lo largo de la tarde.

Europa Press añadió que la comunicación entre aerolíneas, autoridades aeroportuarias y organismos meteorológicos resulta fundamental durante episodios como el actual viento extremo, con el objetivo de anticipar desvíos, reprogramaciones y posibles nuevas cancelaciones. Equipos de emergencia y de operaciones en el aeropuerto vigilan en tiempo real los cambios en la fuerza y dirección del viento, valorando en cada caso el nivel de seguridad para el despegue y aterrizaje de las aeronaves.

La alerta por viento extremo no solo afecta la operativa de los vuelos comerciales. El Servei Meteorològic de Catalunya permanece atento a posibles impactos adicionales del temporal en las infraestructuras de transporte y otros servicios de la región y mantiene contacto frecuente con entidades responsables de la seguridad ciudadana y la protección civil, dadas las posibles consecuencias del viento sobre la movilidad en general, tanto aérea como terrestre.

Por su parte, Aena, citado por Europa Press, comunicó que los viajeros pueden consultar en línea el estado de sus vuelos y las posibles alternativas disponibles, recomendando que quienes tengan vuelos programados para el día mantengan la atención sobre los avisos oficiales y actualizaciones.

Las perspectivas meteorológicas indican que el episodio de viento fuerte, caracterizado por ráfagas superiores a los 90 km/h y medias superiores a 60 km/h, afectará a otras localidades además de la ciudad de Barcelona, de acuerdo con la información suministrada por Meteocat y destacada por Europa Press, ampliando el radio de impacto potencial sobre el tráfico aéreo regional.

La coordinación entre autoridades aeroportuarias, compañías aéreas y servicios meteorológicos marca las acciones preventivas durante la jornada, con el objetivo de asegurar la seguridad de las operaciones y de los pasajeros, mientras que el monitoreo de la evolución de la borrasca se mantiene activo hasta la normalización de la situación prevista para la tarde.