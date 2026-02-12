ARCOmadrid distingue a la Galería Elvira González con el II Premio Juana de Aizpuru

Las directoras de la Galería Elvira González destacaron la “importancia de la feria como un hogar” y la relevancia del galardón en el fortalecimiento del vínculo con el evento, al comunicar la recepción del II Premio Juana de Aizpuru. Según informó ARCOmadrid, este reconocimiento distingue la trayectoria de la galería y su papel destacado en el desarrollo del arte moderno y contemporáneo, además de su compromiso sostenido con la feria. El galardón es entregado a quienes han demostrado aportes significativos en el ámbito del galerismo y en la proyección internacional del arte.

El medio ARCOmadrid detalló que la Galería Elvira González ha sido reconocida por su recorrido histórico, así como por su labor en el fomento del coleccionismo y la difusión de artistas relevantes a nivel europeo y estadounidense. El premio, que lleva el nombre de la fundadora de la feria, resalta tanto la excelencia de la galería como el trabajo profesional de Elvira e Isabel Mignoni, actuales directoras, quienes expresaron: “Nos sentimos muy honradas en recibir este galardón por la labor de la galería y la profesión de galerista”. Además, manifestaron que la distinción incrementa su vinculación con la feria ARCOmadrid, consolidando su presencia en la escena artística madrileña y nacional.

La Galería Elvira González abrió sus puertas en la capital española en febrero de 1994 bajo la dirección de Elvira González, quien se posicionó como figura de referencia en el galerismo tras tres décadas liderando la Galería Theo. En la actualidad, la gestión reside en sus hijas, Elvira Mignoni e Isabel Mignoni, quienes han continuado la labor en la promoción de arte moderno y contemporáneo. La galería se especializa en creadores europeos y estadounidenses e incluye en su repertorio nombres como Mark Rothko, Pablo Picasso, Joan Miró, Alexander Calder y Donald Judd, así como Donald Judd, Dan Flavin, Sol LeWitt, Gego, Robert Mapplethorpe o Michelangelo Pistoletto. También figuran en su programación artistas consolidados en el panorama contemporáneo como Olafur Eliasson, Miquel Barceló, Chema Madoz o Juan Uslé.

Tal como publicó ARCOmadrid, el espacio expositivo no solo acoge exposiciones, sino que colabora activamente con museos e instituciones culturales de reconocido prestigio. Según consignó el mismo medio, la galería dispone además de un fondo representativo de obras de artistas consagrados de los siglos XX y XXI. Entre sus actividades se incluye la labor de asesoramiento para la creación y consolidación de colecciones tanto privadas como institucionales, lo que refuerza su rol como actor clave en el sector.

El acto de entrega del II Premio Juana de Aizpuru se hará efectivo el próximo viernes 6 de marzo a las 13.00 h, en el contexto de ARCOmadrid, feria que tendrá lugar entre los días 4 y 8 de marzo en los pabellones 7 y 9 de IFEMA MADRID, de acuerdo con la programación oficial comunicada por la organización. El reconocimiento a la Galería Elvira González, además de poner en relieve su trayectoria y aportaciones, refleja la continuidad de la apuesta por fomentar un espacio de encuentro entre artistas, coleccionistas y agentes culturales en una plataforma considerada estratégica en el ámbito nacional e internacional.

Según consignó ARCOmadrid, Juana de Aizpuru, en cuyo honor se denomina el premio, fue una de las figuras pioneras en el impulso de la feria, cuyo impacto se extiende más allá del ámbito local y nacional. La distinción a la Galería Elvira González refuerza la apuesta de la feria por visibilizar a espacios que han contribuido de forma destacada en la proyección del arte contemporáneo y la construcción de una red de relaciones entre creadores, instituciones y público especializado.