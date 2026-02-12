Angola, presidenta de turno de la UA, propone una tregua en RDC a partir del 18 de febrero

Nairobi, 12 feb (EFE).- Angola, país que ejerce la presidencia de turno de la Unión Africana (UA), ha propuesto un alto el fuego a partir del próximo 18 de febrero entre el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en el conflictivo este congoleño.

"La República de Angola propone la entrada en vigor de un alto el fuego entre el Gobierno de la República Democrática del Congo y el M23 a partir de las 12:00 del mediodía del próximo día 18", afirmó la Presidencia angoleña en un comunicado emitido a última hora del miércoles en su página de la red social Facebook.

"Para lo cual, se espera una declaración pública de aceptación de la fecha propuesta", señaló la nota oficial, sin dar más detalles.

El comunicado se emitió tras una minicumbre de líderes africanos celebrada el pasado lunes en Luanda, capital de Angola, que pidió un alto el fuego en el este de la RDC en el conflicto entre el Ejército congoleño y el M23, que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda.

El jefe de Estado angoleño, João Lourenço, presidente en ejercicio de la UA, encabezó esa reunión, a la que asistió su homólogo congoleño, Félix Tshisekedi.

También participaron el presidente del Consejo de Togo (jefe de Gobierno), Faure Gnassingbé, y el expresidente nigeriano Olusengun Obasanjo, ambos mediadores de la UA en el conflicto.

Los líderes instaron a las partes en conflicto a que "declaren un alto el fuego que entrará en vigor en la fecha y hora que se convengan", según la Presidencia angoleña.

Catar anunció el pasado día 2 que la misión de la ONU en RDC (Monusco) desplegaría un equipo para supervisar un alto el fuego entre las Fuerzas Armadas congoleñas y el M23 en la urbe de Uvira, tras el acuerdo alcanzado en Doha, bajo auspicio catarí.

El pasado diciembre, el M23 se retiró de la estratégica ciudad de Uvira, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, tras tomarla en una rápida ofensiva.

El avance rebelde en esta región rica en minerales ocurrió después de que Tshisekedi y su homólogo ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo.

El pacto de Washington se suma a la mediación de Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que en noviembre pasado rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Monusco. EFE