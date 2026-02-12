89-138. Alvarado se sale con 8 triples en la paliza de los Knicks en Philadelphia

Washington, 11 feb (EFE).- José Alvarado firmó este miércoles 26 puntos, con ocho triples, en la contundente victoria por 89-138 de los New York Knicks ante los Philadelphia 76ers, en su tercer partido con la franquicia neoyorquina.

El puertorriqueño (nacido en Brooklyn) fue el mejor de los Knicks saliendo como suplente y en menos de 19 minutos en pista. Además de sus 26 puntos con un 61,5 % de acierto, Alvarado robó cinco balones, dio cuatro asistencias y atrapó tres rebotes.

Alvarado asumió las riendas de los Knicks en una noche en la que su estrella, Jalen Brunson, no estuvo bien, con solo 9 puntos. Además de Alvarado, el dominicano Karl-Anthony Towns terminó con 21 puntos y 11 rebotes, mientras que Mikal Bridges aportó 22.

Los Knicks, que llegaron a mandar por 52 puntos, se desquitaron a costa de los 76ers de la dura derrota encajada anoche en el Madison Square Garden, donde cayeron en la prórroga ante los Indiana Pacers, en horas bajas.

Fue un tropiezo especialmente amargo por la rivalidad entre ambas franquicias.

A los 76ers, sin Joel Embiid, no les bastó ni de lejos con los 32 puntos de Tyrese Maxey.

Los Knicks (35-20), que son terceros en el Este, no volverán a jugar hasta después del parón del 'All-Star'. A la vuelta, se medirán con los Detroit Pistons (40-13), líderes de la conferencia.