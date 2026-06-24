Jesse March y Murat Yakin descartan un pacto de no agresión en el Canadá-Suiza para asegurar el pase

Jesse Marsch y Murat Yakin, seleccionadores de Canadá y Suiza respectivamente, descartaron este martes que sus equipos se conformen con empatar en su último duelo del Grupo B del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un resultado que les aseguraría el billete a los dieciseisavos de final a ambos.

Ambos equipos están empatados a cuatro puntos y el ganador del partido se clasificará para el primer cruce como primero de grupo, y ese parece ser el principal objetivo tanto para la coanfitriona como para el combinado europeo, con el empate clasificando a ambos, pero a los norteamericanos como primeros.

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"La peor forma de conseguir un empate es jugar para conseguirlo. Hay que jugar para ganar y afrontaremos el partido con la mentalidad y la táctica de jugar para ganar", afirmó Marsch en rueda de prensa, donde mostró "un enorme respeto por Suiza". "Sé lo talentosos que son. También he seguido la carrera de Murat Yakin y es un gran entrenador", añadió.

Por su parte, Murat Yakin dejó claro que si logran la victoria ante Canadá acabarán primeros y tendrán así "tres o cuatro días más de descanso". "Eso siempre es una gran ventaja", recalcó el seleccionador de la 'Nati'.