Partidos opositores venezolanos apoyan llamado de OEA a restaurar la democracia en su país

Caracas, 23 jun (EFE).- Partidos opositores de Venezuela respaldaron el llamado hecho este martes por la Organización de los Estados Americanos (OEA) a restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los detenidos por razones políticas en ese país, así como en Cuba y Nicaragua.

La presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, dijo a EFE que hoy Venezuela necesita "más que nunca" a la OEA y a toda la comunidad internacional, al igual que esos otros dos países, que también "merecen libertad y democracia".

"Hoy por fin vislumbramos una región no solamente unida, sino libre, y eso es posible con las voces del mundo actuando al unísono", expresó.

La abogada y exdiputada aseveró que en su país se han violado gravemente los derechos humanos durante más de 27 años y que esto "se incrementó de manera notoria" en los últimos años del hoy depuesto gobernante Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado enero por Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

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La dirigente opositora, aliada de la nobel de la paz María Corina Machado, señaló que, si bien "ha habido cerca de 900" excarcelaciones en lo que va de año, aún hay más de 500 presos políticos en Venezuela.

"Ha sido muy grave lo que hemos vivido en el país, se han violado todos los derechos humanos al mismo tiempo, se ha acabado con la institucionalidad, la Justicia pasó a ser simplemente un recuerdo ya borroso y hoy todavía (...) quedan más de 500 prisioneros políticos, evidentemente estos no son símbolos de una democracia", dijo.

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Es por ello que Solórzano insistió en que "toda la comunidad internacional tiene que respaldar el camino hacia la libertad y la democracia en Venezuela" y no solo Estados Unidos, al que describió como un "aliado fundamental que ha hecho un trabajo extraordinario" para avanzar hacia una transición.

En X, el partido Voluntad Popular (VP), dirigido por el opositor Leopoldo López, expresó su respaldo al pronunciamiento de la OEA y afirmó que la libertad de Venezuela, Cuba y Nicaragua "es una causa común de todo el continente y del hemisferio occidental".

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La Secretaría General de la OEA indicó que Cuba, Venezuela y Nicaragua forman parte de la comunidad regional, por lo que reconoció "con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos".

El organismo, que celebra esta semana en Panamá su Asamblea General, destacó la urgencia de que "existan sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública". EFE

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