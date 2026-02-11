Zelenski reitera que no convocará elecciones en Ucrania hasta que existan "medidas de seguridad adecuadas"

Volodimir Zelenski manifestó disposición a iniciar negociaciones en diversas sedes internacionales, incluyendo opciones en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, una vez que Washington sugirió celebrar un nuevo encuentro tripartito la próxima semana. Según información publicada por la agencia Bloomberg, la cita está prevista para el 17 o 18 de febrero, pero aún no se ha definido la sede definitiva del encuentro. Zelenski descartó Moscú como lugar de negociación, subrayando que no considera viable encontrarse con Vladimir Putin en la capital rusa, que calificó como la del país agresor, y expresó apertura a aceptar propuestas estadounidenses de reunirse en cualquier territorio, salvo Rusia y Bielorrusia.

De acuerdo con lo reportado por la agencia de noticias Ukrinform y medios como Financial Times, el presidente ucraniano reiteró que no convocará elecciones en Ucrania hasta que existan garantías de seguridad adecuadas para los votantes y las instituciones. El mandatario ucraniano respondió así a informaciones difundidas en Estados Unidos sobre un posible anuncio de fecha electoral el 24 de febrero, día que marca el inicio de la invasión rusa en 2022. Zelenski calificó de inaceptable la utilización de esa fecha para actos electorales y sentenció: "No se pueden anunciar elecciones, ningunas elecciones, el 24 de febrero". Remarcó que solo llamará a elecciones una vez que se alcancen las condiciones que permitan un proceso libre de riesgos en materia de seguridad.

Zelenski explicó que la posibilidad de activar el calendario electoral depende primordialmente del establecimiento de un alto el fuego. Indicó que bastaría con decretar una tregua significativa para que el proceso electoral pudiera desarrollarse, aunque recalcó que la iniciativa de celebrar elecciones ha surgido más desde socios internacionales que desde el contexto ucraniano. Aseguró que el gobierno y las instituciones en Ucrania permanecen preparados para organizar comicios siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

En sus declaraciones recogidas por Ukrinform, Zelenski también descartó que existan presiones externas, en particular por parte del expresidente estadounidense Donald Trump, para acelerar la convocatoria de elecciones o condicionar el respaldo a Ucrania a iniciativas como las medidas de seguridad avanzadas. Zelenski negó que Trump haya condicionado su apoyo o haya amenazado con retirarse de las gestiones de seguridad si no se cumplen plazos electorales inmediatos.

Según detalló Financial Times, la última ronda de conversaciones entre representantes de Washington y Kiev incluyó la propuesta de celebrar elecciones ucranianas el 15 de mayo, fecha que coincidiría además con un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia. El gobierno ucraniano mantiene abierta la puerta a un acuerdo antes del verano, aunque la viabilidad de esta meta depende de dos factores principales: por un lado, la voluntad de Rusia para poner fin a los ataques armados; por el otro, la capacidad de Estados Unidos de ejercer presión diplomática sobre Moscú para fomentar avances concretos en las negociaciones.

En un contexto marcado por la persistencia del conflicto, el Ejecutivo ucraniano insiste en priorizar la seguridad ciudadana y la integridad de los procesos democráticos. La insistencia en no utilizar la fecha simbólica del 24 de febrero responde tanto a una valoración del significado histórico de esa jornada como a la necesidad de evitar cualquier instrumentalización política de acontecimientos traumáticos recientes.

Las futuras negociaciones multilaterales se sitúan en un escenario internacional en el que Emiratos Árabes Unidos y diversas ciudades estadounidenses, como Miami, se presentan como opciones consideradas aceptables por la parte ucraniana. Según precisó Zelenski, la ubicación física del diálogo es secundaria frente a la importancia de alcanzar resultados tangibles para la seguridad y la paz.

Según reportó Bloomberg, la parte rusa ha mostrado reticencias en torno a la sede de Miami y lanzó, en contraste, la idea no aceptada de celebrar el encuentro en Moscú. Zelenski enfatizó que la delegación ucraniana se muestra dispuesta a participar en reuniones organizadas por Estados Unidos en América, Europa o países considerados neutrales, siempre que no impliquen a Rusia o Bielorrusia como países anfitriones.

Las posturas expresadas en los distintos foros resaltan la complejidad y sensibilidad de la coyuntura política en Ucrania, donde la celebración de elecciones no solo se considera un proceso democrático, sino también un componente de estabilidad nacional cuya materialización se supedita a factores externos e internos de seguridad.

A través de los mensajes compartidos en medios como Ukrinform, Bloomberg y Financial Times, Zelenski puntualizó que la interlocución con Estados Unidos y otros socios internacionales continuará mientras persista la amenaza rusa y no se restablezcan condiciones mínimas para garantizar la integridad del proceso electoral y el bienestar de la población.