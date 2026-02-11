Uruguay envía el acuerdo UE-Mercosur al Parlamento para iniciar su trámite

El Senado uruguayo dio luz verde a la conformación de una comisión especial encargada de analizar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, lo que permitirá la distribución del borrador del tratado a distintas delegaciones, incluidas representantes del Estado, empresas y sindicatos a partir del 17 de febrero. La presidenta del Senado, Blanca Rodríguez, recibió el documento por parte del canciller Mario Lubetkin y la directora general para Asuntos de Integración y Mercosur, Paola Repetto, marcando el arranque de un nuevo proceso parlamentario. De acuerdo con lo publicado por el medio que reportó la noticia, en la entrega oficial también participaron los senadores Daniel Caggiani (Frente Amplio), José Luis Falero (Partido Nacional) y Robert Silva (Partido Colorado). Uruguay se convierte así en el último país del Mercosur en remitir el acuerdo al Parlamento para su discusión y eventual ratificación.

Según detalló la fuente informativa, el Gobierno uruguayo busca que el procedimiento legislativo sea intenso y ágil, abriendo la puerta al debate entre diversos actores sociales y económicos del país. Blanca Rodríguez declaró que "comienza un proceso que pretendemos sea profundo, rápido, ejecutivo y eficiente", reflejando la disposición de las autoridades para avanzar en el examen del tratado dentro del Parlamento. La instalación de la comisión especial en el Senado facilita que distintos sectores puedan emitir opiniones e inquietudes sobre las implicancias políticas, económicas y laborales del acuerdo comercial.

El texto remitido corresponde al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque del Mercosur, integrado por Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, el cual se formalizó tras casi 26 años de negociaciones. La firma oficial del tratado se realizó el 17 de enero, estableciendo las bases para una zona de libre comercio que afecta a cerca de 700 millones de habitantes, según publicó el medio de referencia. El acuerdo busca consolidar relaciones económicas y generar oportunidades de inversión y empleo, según las estimaciones mencionadas en las discusiones previas.

Para que entre en vigor, el tratado requiere ser aprobado tanto por los países del Mercosur como por los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El Parlamento Europeo ya respaldó recientemente las medidas de protección incluidas en el acuerdo para salvaguardar la agricultura europea, un punto central que motivó amplias discusiones durante el extenso proceso negociador, según reportó la misma fuente. Los mecanismos de salvaguarda fueron concebidos a raíz de preocupaciones en sectores agrícolas europeos sobre los efectos de una mayor apertura comercial con Sudamérica.

De acuerdo con lo consignado por el medio, Uruguay fue el último de los cuatro países del Mercosur que entregó el documento al ámbito parlamentario, retraso que estuvo ligado a los ajustes finales en el texto y a consultas internas dentro del gobierno. La conformación de la comisión especial en el Senado representa el siguiente paso institucional para someter el acuerdo a estudio y consulta. Se prevé que organizaciones del sector empresarial, laboral y otras entidades sociales sean invitadas a presentar su visión sobre el posible impacto del acuerdo en la economía local y en la inserción internacional de Uruguay.

La cobertura indica que, mientras en Uruguay se inicia el trámite parlamentario, el resto de los países del bloque sudamericano también mantienen abierto el proceso de discusión interna del acuerdo, cada uno con tiempos y formatos propios. Simultáneamente, el tratado sigue su recorrido de debates y ratificaciones en los órganos legislativos y ejecutivos europeos, ajustándose a los calendarios políticos de las naciones involucradas en ambos continentes.

Al recibir el texto, las autoridades uruguayas reiteraron la importancia del diálogo social y político en este tipo de acuerdos internacionales, que requieren del aval tanto de las instancias de representación popular como de la sociedad civil. Esta metodología también fue destacada en los mensajes emitidos el día de la entrega formal, reseñó el medio citado, con llamados a la transparencia y al intercambio de argumentos de cara al proceso de deliberación pública. Con el inicio del debate parlamentario, Uruguay se suma plenamente al calendario de revisión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, en una etapa que incorporará perspectivas diversas de actores internos y externos.