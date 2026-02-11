Ucrania reivindica el ataque contra una refinería en la región rusa de Volgogrado

El Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha reivindicado este miércoles el ataque contra una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado que ha provocado un incendio en las instalaciones, después de que las autoridades rusas denunciaran ataques aéreos "masivos" contra infraestructuras energéticas en esta ciudad.

En un mensaje en redes sociales, el mando ucraniano informa de ataques aéreos contra una refinería de petróleo, almacenes de combustible y lubricante, sistemas de defensa aérea y zonas en las que se concentran las tropas rusas.

La refinería atacada "participa en el abastecimiento del Ejército de ocupación ruso", ha denunciado Ucrania, que ha informado de que el ataque nocturno ha provocado un incendio en la planta, cuya escala se desconoce en este momento.

En otras zonas del frente, Ucrania ha confirmado ataques contra un asentamiento, depósitos de petróleo y lubricantes en Crimea, así como bombardeos a almacenes de material y apoyo técnico en la región de Zaporiyia donde también ha atacado posiciones donde el Ejército ruso concentra equipamiento y fuerzas militares.

ATAQUES A INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA Y CIVIL

Previamente, Rusia ha denunciado ataques "masivos" con drones del Ejército ucraniano contra instalaciones de infraestructura energética y civil en el territorio de la región rusa de Volgogrado.

"Esta noche, las unidades de defensa aérea del Ministerio de Defensa de Rusia están repeliendo un ataque terrorista masivo con vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones de infraestructura energética y civil en el territorio de la región de Volgogrado", ha señalado el gobernador ruso, Andrei Bocharov, en un mensaje en redes sociales.

Igualmente ha confirmado daños en un apartamento de un edificio residencial y la caída de un dron en una guardería, "además de un incendio en el territorio de una planta en el sur de Volgogrado".

Bocharov ha apuntado que los datos preliminares muestran que no hay víctimas. "Los servicios operativos y las autoridades municipales están realizando trabajos para localizar y eliminar posibles restos de drones", ha informado.

Medios locales rusos informaron a primera hora de que los ataques aéreos habrían alcanzado la refinería de la petrolera Lukoil en la ciudad de Volgogrado.

Esta planta procesa anualmente más de 15 millones de toneladas de petróleo. Está especializada en el refinado profundo de crudo y en la producción de gasolina, diésel, combustible de aviación, fueloil, betún y otros productos derivados del petróleo.