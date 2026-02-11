Sánchez promete investigar con "rigor" los accidentes de trenes y, "si fuera necesario", hacer justicia

El proceso de investigación exhaustiva sobre los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz, Córdoba, y Gelida, Barcelona, ha sido una de las prioridades inmediatas para el Gobierno, con la promesa de compartir cualquier conclusión relevante tan pronto como se disponga de resultados, según detalló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante su intervención ante el Congreso, Sánchez hizo énfasis en que la transparencia será uno de los aspectos centrales durante toda la indagatoria y subrayó que la información se transmitirá tanto a otras administraciones como a la opinión pública a través de comparecencias y ruedas de prensa abiertas, tal como informó el medio que cubre el evento.

Según señaló el presidente, la operación de emergencia activada ante los siniestros reunió a instituciones de todos los niveles en cuestión de minutos y permitió que la respuesta del Estado fuese coordinada y eficaz. Sánchez agradeció de forma directa a la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Adamuz y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que participaron, así como a miembros del Sistema de Protección Civil y a los empleados de la Administración General del Estado. El Ejecutivo destacó que esta cooperación permitió salvar vidas, tema que fue remarcado en sus palabras ante el Congreso, reportó el medio que cubrió la sesión parlamentaria.

De acuerdo con la cobertura publicada, Sánchez abrió su intervención expresando sus condolencias a los familiares y víctimas de los accidentes ferroviarios donde fallecieron cuarenta y siete personas en enero. El presidente afirmó que ni las palabras ni las acciones del Gobierno podrán aliviar el sufrimiento de las familias, aunque insistió en que el Estado hará el máximo esfuerzo para ayudarlas, acompañarlas e identificar las causas del accidente. Además, garantizó que si se determina la necesidad de actuar judicialmente, se hará, de acuerdo con las conclusiones oficiales de la investigación.

El jefe del Ejecutivo subrayó ante los representantes parlamentarios que “investigaremos con rigor, informaremos con transparencia, tomaremos las medidas necesarias para que accidentes como el que hoy lloramos no vuelvan a repetirse”, según consignó el medio citado. Añadió que la investigación se desarrollará con apertura total y sin restricción de tiempo para informar sobre resultados, comprometiéndose a que todas las instituciones y la sociedad reciban datos precisos y actualizados. Entre los compromisos adquiridos se encuentra el de proporcionar ayuda inmediata y acompañamiento a las familias afectadas durante el avance de la investigación.

Sánchez advirtió sobre los riesgos de emitir conjeturas prematuras o manejar información sin fundamento mientras la investigación sigue en curso. Recalcó que en tanto no haya datos concluyentes, no se debe especular ni desinformar respecto a las causas del siniestro, petición que extendió a todos los actores políticos y sociales según lo reportado por los informativos.

En cuanto al despliegue de efectivos tras los accidentes, el presidente describió la respuesta del Estado como un esfuerzo marcado por la profesionalidad y la solidaridad de todos los implicados. Insistió en que la cooperación de las diferentes entidades será recordada de manera colectiva y representará los valores sociales que, según él, caracterizan al país ante situaciones de crisis graves como la acontecida, detalló el medio que cubre la actual coyuntura ferroviaria.

El seguimiento de los hechos y la promesa de máxima transparencia en la investigación no solo quedaron en declaraciones. El presidente se comprometió a compartir los hallazgos inmediatamente después de confirmarse los resultados, por medio de los canales institucionales abiertos y con acceso libre para todos los ciudadanos y administraciones, reiterando el objetivo de evitar la repetición de incidentes similares en el sistema ferroviario español, según puntualizó la cobertura informativa.

La iniciativa de revisión de procedimientos y la disposición a implementar medidas correctivas entra dentro del marco de acciones que Sánchez mencionó como fundamentales para garantizar la seguridad en la red de transporte nacional, abordando la preocupación pública tras los accidentes y resaltando la responsabilidad del Gobierno para supervisar y mejorar los estándares actuales, reportó el medio basado en el discurso emitido por el presidente ante el Congreso de los Diputados.