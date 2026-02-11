Pellegrino Matarazzo: "No es el 'efecto Matarazzo', es el 'efecto Real Sociedad'"

Al concluir el encuentro de semifinales de la Copa del Rey Mapfre ante el Athletic Club, el técnico Pellegrino Matarazzo afirmó que la única queja tras el triunfo 0-1 de la Real Sociedad era no haber ampliado la ventaja de cara al partido de vuelta. Según informó la fuente original, el estadounidense resaltó que el buen momento del conjunto “txuri urdin” no se atribuye a su figura, sino al compromiso colectivo que atraviesa al club en su totalidad.

El medio detalló que durante la rueda de prensa posterior al partido, Matarazzo insistió en que no se trataba de un “efecto Matarazzo”, sino de un “efecto Real Sociedad”, enfatizando la implicación de todo el plantel, el cuerpo técnico y el club. Según expresó el entrenador, la diferencia solo pudo ser de un gol pese a que su equipo generó ocasiones para lograr un resultado más holgado, y subrayó que, de cara a la vuelta, deben mantener el mismo nivel para alcanzar la final.

Entre los aspectos destacados del análisis de Matarazzo, según publicó la fuente, figuró el rendimiento defensivo mostrado en San Mamés, donde la Real Sociedad consiguió mantener su arco invicto. No obstante, el técnico estadounidense reconoció que, aunque la defensa evitó goles, existieron situaciones de riesgo que requieren mayor atención y mejora. Anunció que el grupo seguirá analizando estas acciones con el propósito de corregirlas en el próximo cotejo.

El entrenador también valoró la actitud de sus jugadores al salir del vestuario tras el descanso. Según consignó la misma fuente, Matarazzo señaló que el equipo se mostró activo tanto en lo físico como en lo mental, entrando con fuerza en la segunda mitad del encuentro. Explicó que no hubo un discurso especialmente distinto en el entretiempo, sino que los futbolistas tenían un alto nivel de motivación y concentración para enfrentar el decisivo tramo del partido ya desde el pitido inicial.

Sobre las polémicas arbitrales, el técnico manifestó su convencimiento de que existió penalti por mano de Aymeric Laporte en el área del Athletic Club. Esta opinión se sumó a su análisis del desarrollo futbolístico del encuentro, en el que alabó el control del juego y la capacidad de la Real Sociedad para conectar entre líneas y generar ocasiones claras de gol, según indicó el medio.

Al referirse al estado físico de los jugadores, Matarazzo tranquilizó sobre las molestias que sufrió Gonçalo Guedes y aseguró que el futbolista portugués se encuentra "bien" tras haber salido del campo con dolor. El técnico reiteró la importancia de la unidad del grupo: “Todos vamos juntos y estamos implicados, el ‘staff’, los jugadores, el club, así llegan los resultados”, aseveró citando la fuente original.

Durante su comparecencia, Matarazzo insistió en que el resultado significa un avance hacia el objetivo, pero recordó que la eliminatoria está aún abierta y que será fundamental no asumir que la tarea está resuelta antes del partido de vuelta. La Real Sociedad afrontará el siguiente duelo decidida a mantener la misma intensidad, concentración y solidaridad grupal mostradas en San Mamés, según detalló el medio en su cobertura.

El técnico estadounidense finalizó su intervención mostrando satisfacción por la victoria y por el rendimiento global del grupo, aunque reiteró que el camino hacia la final de la Copa del Rey Mapfre requerirá repetir el esfuerzo demostrado y actuar con la máxima eficiencia en la definición de las jugadas.