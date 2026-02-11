Netanyahu inicia visita a EE.UU. abordando asuntos regionales con asesores de Trump

El jefe del gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, planteó a las autoridades estadounidenses que cualquier negociación nuclear con Irán debe ir más allá del control sobre el enriquecimiento de uranio e incluir restricciones sobre el programa de misiles balísticos, así como el cese del apoyo a milicias como Hizbulá. Esta postura la expuso durante una reunión estratégica con los enviados especiales de Medio Oriente, Steve Witkoff y Jared Kushner, antes de concretar un esperado cara a cara con el presidente Donald Trump en Washington. Según reportó EFE, ambos gobiernos iniciaron este diálogo en un contexto regional marcado por tensiones y por recientes contactos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

La agenda de Netanyahu en la capital estadounidense comenzó con este encuentro en la Blair House, la residencia oficial destinada a invitados del presidente de Estados Unidos. Según detalló la oficina de prensa del primer ministro israelí, en la conversación sostenida con Witkoff y Kushner se revisaron temas clave relacionados con la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, así como los avances y obstáculos en las negociaciones nucleares con Irán. En esa instancia, también hubo intercambio de perspectivas sobre la primera ronda de conversaciones que funcionarios estadounidenses sostuvieron con representantes iraníes el viernes anterior, consignó EFE.

Netanyahu arribó a Estados Unidos reforzando su postura frente al proceso diplomático con Teherán. Según informó EFE, antes de su partida hacia Washington, el primer ministro había afirmado que presentaría a la administración Trump “la perspectiva de Israel sobre las bases de las negociaciones, principios importantes que lo son no solo para Israel, sino para todos los que en el mundo desean la paz y la seguridad en Oriente Medio”.

El gobierno israelí, de acuerdo con las declaraciones transmitidas por EFE, insiste en demandar que el gobierno iraní limite sus actividades en materia nuclear y acepte restricción sobre su arsenal balístico, al mismo tiempo que cese sus apoyos a fuerzas no estatales en la región. Irán, por su parte, rechaza estas condiciones y mantiene su disposición únicamente a aceptar ciertas restricciones sobre su programa nuclear, a cambio de un alivio sustancial de las sanciones económicas, según describió el medio EFE.

La administración Trump mostró en paralelo una estrategia de presión militar. EFE detalló que el presidente de Estados Unidos declaró ese mismo martes, en una entrevista con la cadena Fox, que “Irán quiere un acuerdo nuclear y, de lo contrario, sería algo tonto”. Además, Trump subrayó el papel de la presencia militar norteamericana en el Golfo Pérsico como herramienta de presión sobre Teherán, enfatizando la magnitud del operativo al mencionar el envío de una “enorme flotilla” a la zona.

En concreto, el medio EFE precisó que el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque llegaron al Golfo Pérsico el 26 de enero de 2026, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). El gobierno estadounidense catalogó este despliegue como una acción de vigilancia y disuasión frente a potenciales maniobras hostiles de Irán. La administración norteamericana, añadió EFE, evalúa la posibilidad de enviar un segundo portaaviones a la región en caso de que las negociaciones nucleares no registren avances sustantivos en los próximos días.

Durante los encuentros de Netanyahu con responsables estadounidenses, la seguridad regional ocupó el centro de las discusiones, especialmente en lo referente al impacto de las actividades iraníes en conflictos a través de grupos armados aliados en diferentes países del Medio Oriente, como Siria, Líbano e Irak. Tanto el liderazgo israelí como el estadounidense, indicó EFE, consideran que limitar el papel de Irán en la región constituye un eje esencial para estabilizar la zona.

Las conversaciones se encuadraron en el contexto de una política de máxima presión hacia Irán adoptada por Estados Unidos en los años recientes, buscando forzar una renegociación de los compromisos nucleares y endurecer las condiciones iniciales acordadas en el pasado. Según publicó EFE, este enfoque busca sumar el respaldo de aliados regionales, como Israel, a las demandas para que Irán no solo reduzca significativamente su capacidad nuclear sino también la influencia que ejerce mediante alianzas armadas.

Además de las cuestiones nucleares y de seguridad, las delegaciones discutieron los próximos pasos diplomáticos en la región y las expectativas sobre la mesa de negociación con Teherán. EFE reportó que la administración estadounidense mantiene una postura de apertura al diálogo, aunque acompañada del aumento de la presencia militar, lo cual fue interpretado como una señal de presión adicional para conducir a Irán a aceptar más concesiones.

Las reuniones de Netanyahu en Washington forman parte de una agenda más amplia que continuará en los días próximos con reuniones bilaterales al más alto nivel. Esta serie de encuentros pretende coordinar las posiciones de Israel y Estados Unidos frente al desafío que representa la influencia de Irán y las negociaciones en curso en materia nuclear, explicó EFE.