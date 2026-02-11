Eva González reacciona a la confesión del entorno de Cayetano Rivera sobre Tamara Gorro: "Está ilusionado de verdad"

Tras las declaraciones provenientes del entorno de Cayetano Rivera publicadas por la revista ¡Hola!, que indicaron que el torero atraviesa una “etapa muy especial” junto a Tamara Gorro, Eva González ha optado por la reserva ante el interés generado alrededor de la nueva relación de su expareja. Según reportó la citada publicación, González respondió con una sonrisa y sin comentarios explícitos al ser interpelada sobre la afirmación: “Ahora sí que ha encontrado su ilusión. Está ilusionado de verdad y se lo merece”. Este gesto de discreción se produjo luego de que allegados a Rivera confirmaran que el vínculo con la influencer se vive sin etiquetas y lejos de los focos mediáticos.

De acuerdo con la información publicada por ¡Hola!, la relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera se ha desarrollado durante los últimos tres meses, periodo en que ambos han optado por evitar declaraciones y permanecer apartados del escrutinio público. En estos días, la pareja permanece en Dubái, donde buscan preservar la privacidad y priorizar sus sentimientos lejos de los medios y las redes sociales. Fuentes cercanas al torero compartieron con la revista que esta historia de amor habría surgido en un contexto oportuno, asegurando que la relación le ha devuelto la ilusión y que ambos prefieren manejar este proceso de manera calmada y sin presiones externas.

Tras la separación de Cayetano Rivera en octubre de 2022, Eva González ha defendido su ámbito privado ante los medios. Según publicó ¡Hola!, ante la insistencia por obtener su opinión sobre la nueva etapa sentimental del padre de su hijo, González respondió tajantemente: “Si no hablo de lo mío, ¿voy a hablar de lo de los demás?”, evidenciando su decisión de no participar en la conversación mediática sobre la vida privada de terceros. Posteriormente, al ser cuestionada nuevamente tras la confesión del círculo cercano del torero sobre el “gran momento” que vive junto a Gorro, la presentadora reiteró su postura sin añadir comentarios adicionales y simplemente sonrió ante las cámaras.

El medio ¡Hola! también detalló que no solo Cayetano Rivera experimenta una etapa positiva en lo sentimental. Eva González, presentadora de ‘La Voz’, se ha vinculado sentimentalmente con un joven andaluz llamado Nacho, con quien fue fotografiada el pasado otoño. Al igual que su expareja, habría decidido mantener esta relación fuera del alcance de los medios, sin pronunciarse públicamente al respecto, y rehusando responder interrogantes sobre su situación sentimental.

Según consignó ¡Hola!, tanto Cayetano Rivera como Tamara Gorro han elegido tratar su relación con cautela, manteniéndose alejados temporalmente de los medios de comunicación. Las afirmaciones del entorno de Rivera puntualizaron que, si bien no buscan etiquetar su situación, ambos han decidido vivir esta etapa con normalidad y serenidad, evitando la sobreexposición. Tal como puntualizó la revista, esta actitud de discreción parece también compartida por Eva González, que se mantiene ajena a los comentarios y opta por el silencio sobre los temas personales.

De acuerdo con lo publicado por ¡Hola!, la noticia acerca de la relación de Rivera y Gorro se ha posicionado en el centro de la actualidad de la prensa rosa, provocando numerosas reacciones y especulaciones. No obstante, los principales protagonistas siguen evitando manifestaciones públicas, manteniéndose enfocados en sus nuevas etapas personales y priorizando la gestión privada de sus vínculos sentimentales.