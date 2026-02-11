Elena Tablada se vuelca con David Bisbal tras la muerte de su padre: "Yo quería mucho a Pepe, es el abuelo de mi hija"

Elena Tablada decidió mantener el contacto y mostrar su apoyo personal a la familia Bisbal tras el fallecimiento de Pepe Bisbal, abuelo de su hija. De acuerdo con lo publicado por el medio, la reacción de Tablada ante la noticia incluyó no solo palabras, sino también gestos en redes sociales y detalles sobre la manera en que vivió la pérdida. El foco se encuentra tanto en el vínculo entre la ex pareja como en la relevancia familiar de Pepe Bisbal, quien falleció recientemente y cuya muerte ha generado numerosas muestras de solidaridad hacia David Bisbal, su hijo, en estos días considerados particularmente difíciles para el artista.

Según informó el medio, Pepe Bisbal era una figura especialmente apreciada en Almería, y su presencia se sentía de manera significativa en la vida familiar de David Bisbal. Tras conocerse el deceso, la familia y personas del entorno cercano del cantante no solo compartieron el duelo en privado, sino que también se expresaron públicamente, lo que se reflejó en una serie de mensajes en respuesta a la despedida publicada en Instagram por David Bisbal. Personalidades del ámbito musical como Chenoa, Rosa López o David Bustamante se sumaron a estos mensajes, expresando su apoyo y afecto.

El caso de Elena Tablada cobra especial interés, según detalló el medio, debido al historial de desacuerdos legales que vivió la pareja después de su separación, centrados principalmente en la custodia y otros aspectos relacionados con la hija que tienen en común, Ella. Pese a esos conflictos previos, Tablada se puso en contacto directo no solo con David Bisbal, sino con otros integrantes de la familia, incluyendo la madre y la hermana del cantante. “Claro, claro. Con él, con su mamá, con su hermana, con todo el mundo. Pues imagínate, ¿cómo se va a encontrar?”, declaró Tablada durante una conversación sobre el ambiente familiar posterior al fallecimiento de Pepe Bisbal.

La expareja de Bisbal también optó por hacer un reconocimiento público a quien fuera su suegro. Replicó la misma imagen que el cantante compartió en homenaje a Pepe Bisbal y agregó un mensaje en el cual se leía: “El cielo abre hoy sus puertas grandes para recibir al abuelo Pepe. Por siempre en nuestros corazones”. El medio detalló que Tablada explicó la razón de este homenaje, acentuando el lazo familiar: “A parte de que yo lo quería mucho a Pepe, Pepe es el abuelo de mi hija”, reforzando que el vínculo no dependía exclusivamente de su anterior relación con el intérprete.

Sobre su vivencia personal ante la pérdida, Tablada expresó públicamente sus propios sentimientos asociados. “Bueno, pues triste, pero bueno ya dándose cuenta de que nos vamos yendo y que hay que aprovechar a las personas, y quererlas mientras estemos aquí”. Tal como publicó el medio, esta reflexión abordó la importancia de la familia y el valor que se otorga a los seres queridos mientras se está en vida, especialmente cuando se experimentan momentos de duelo que afectan de forma colectiva.

La reacción en redes sociales ante la muerte de Pepe Bisbal ha incluido, según consignó el medio, miles de mensajes de seguidores y colegas del cantante, subrayando la cercanía de su círculo y la relevancia del apoyo mutuo ante circunstancias complicadas. La despedida de Tablada, tanto en lo privado como en lo público, se insertó en este contexto de acompañamiento, superando antiguas diferencias para dar paso, en palabras del propio testimonio, a la empatía y la contención familiar frente a la pérdida.