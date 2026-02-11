El Supremo Militar de Brasil da inicio al proceso para expulsar a Bolsonaro del Ejército

El Supremo Tribunal Militar (STM) de Brasil anunció la notificación formal al expresidente Jair Bolsonaro y a tres generales del Ejército para que presenten su defensa escrita en el marco del proceso que evalúa su expulsión de las Fuerzas Armadas. Según detalló el STM, esta citación representa el fin de las etapas iniciales de la causa y habilita la declaración formal de los acusados. El proceso involucra a militares retirados condenados a elevadas penas de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, una trama por la que la Justicia civil les impuso sentencias de entre 19 y 27 años.

De acuerdo con lo publicado por el STM en su sitio web, tanto Bolsonaro como los generales Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno y Braga Neto disponen de diez días hábiles desde la notificación para preparar y entregar sus argumentos de defensa. La acusación contra ellos deriva de la llamada Representación para Declaración de Indignidad para el Cuerpo de Oficiales, que la Fiscalía Militar presentó a comienzos de febrero. El medio indicó que la petición fue realizada por el fiscal general militar Clauro Bortolli, cuya acción obliga al tribunal castrense a determinar si los funcionarios condenados por delitos comunes o militares con penas superiores a dos años mantienen la dignidad necesaria para permanecer en las filas de la institución.

El STM explicó que el proceso iniciado tras la citación formal llevaba varias semanas en su etapa preliminar y que ahora avanza al análisis de fondo sobre la posible expulsión de los cuatro militares citados, todos ellos condenados por la Justicia ordinaria a penas de prisión que van desde los 19 hasta los 27 años. La particularidad del caso de Bolsonaro reside en que es capitán retirado y figura como el único de los notificados con antecedentes ante la Justicia castrense. El tribunal aclaró que el proceso se basa directamente en la condena judicial recibida, sin distinguir si los delitos son de competencia militar o de la justicia común.

Según consignó el STM, la acción judicial también mencionó al almirante Almir Garnier, antiguo comandante de la Marina Brasileña. No obstante, hasta el momento, la corte no ha notificado formalmente a Garnier ni explicó públicamente las razones de esta excepción en el procedimiento, pese a que formaba parte de la petición original de la Fiscalía Militar. El STM no proporcionó detalles adicionales sobre la situación de Garnier, limitando la información a la falta de citación y las imprecisiones en torno a su posible inclusión en etapas posteriores.

El proceso conocido como Representación para Declaración de Indignidad para el Cuerpo de Oficiales contempla la evaluación de la idoneidad de los militares condenados para conservar su estatus dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil. De acuerdo con la legislación vigente, cualquier miembro de la oficialidad condenado a una pena de prisión superior a dos años puede ser sometido a este procedimiento.

El medio recalca que una semana antes del anuncio sobre el inicio formal del proceso, la Fiscalía Militar había solicitado al STM la expulsión tanto de Bolsonaro como de los generales Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno y Braga Neto, además del almirante Garnier. El tribunal militar tiene la responsabilidad de juzgar si la gravedad de los delitos y el peso de las condenas privan a los notificados del derecho a portar el uniforme y formar parte del cuerpo militar.

Entre los detalles informados, el STM puntualizó los periodos de prisión dictados por la Justicia civil: 27 años para Bolsonaro, 26 años para Braga Neto, 21 años para Augusto Heleno y 19 años para Paulo Sérgio Nogueira. Todos ellos han alcanzado la etapa en la que deben ejercer su derecho a defensa siguiendo los plazos establecidos.

Según explicó el STM, el siguiente paso en este tipo de procedimientos consiste en recibir los alegatos de los acusados, tras lo cual los jueces instructores analizarán los argumentos y decidirán si corresponde o no la expulsión definitiva de los militares condenados. La decisión final recaerá en el pleno del Tribunal Supremo Militar, que evaluará el cumplimiento de los requisitos legales y la consistencia de las pruebas aportadas.

El proceso judicial responde al intento de golpe de Estado por el que los condenados intentaron revertir mediante la fuerza los resultados de las elecciones que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Las condenas dictadas por la Justicia civil y la imputación por parte de la Fiscalía Militar marcaron un precedente en la historia de la relación entre las instituciones castrenses y el poder civil en Brasil.

Tal como publicó el STM, este tipo de procesos tienen como objetivo garantizar que solo los oficiales que cumplan con los estándares legales y morales exigidos por la legislación militar puedan continuar en el servicio, aun después de la jubilación o retiro, cuando aún conservan derechos y prerrogativas propios de la carrera.

La representación judicial por indignidad, detalló el propio tribunal, constituye un mecanismo previsto en la ley brasileña para preservar la reputación y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, separando a aquellos miembros que han recibido condenas graves. Según aclaró la corte, el resultado del proceso afecta no solo el estatus personal de los acusados, sino también su derecho a percibir beneficios y prerrogativas reservados a los oficiales.

El procedimiento queda encuadrado dentro del sistema judicial militar del país, que posee competencia exclusiva sobre causas relacionadas con el estado y la permanencia en el cuerpo de oficiales. Al tratarse de figuras de alto rango y de un expresidente, el proceso ha adquirido especial notoriedad en la opinión pública brasileña y en la cobertura de los medios nacionales e internacionales, destaca el STM en su informe público sobre el caso.