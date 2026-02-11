El banco brasileño Nubank pretende invertir 4.200 millones de dólares en México hasta 2030

São Paulo, 11 feb (EFE).- El banco digital brasileño Nubank anunció este miércoles que pretende invertir en México un monto de 4.200 millones de dólares de aquí a 2030 para impulsar su crecimiento en el país latinoamericano.

La subsidiaria Nu México afirmó en un comunicado que, después de obtener una primera licencia en abril del año pasado, ahora se encuentra en "la fase final" de la preparación de una auditoría ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mexicana.

El objetivo es poder ofrecer servicios financieros completos en 2026, con el aumento de los límites de los depósitos y la posibilidad de recibir salarios.

Aun con operaciones a medio gas, la empresa dijo que el ingreso promedio por cliente activo fue de 12,5 dólares en el tercer trimestre de 2025, un nivel cercano al visto en Brasil en la misma etapa de expansión.

Además, el número de clientes se aproxima ya a los 14 millones, lo que representa un crecimiento más acelerado que el registrado en Brasil en etapas similares.

El 78 % de los usuarios proviene de regiones fuera de las grandes ciudades donde las sucursales de bancos tradicionales son "limitadas o inexistentes", y un 22 % solo operaba con dinero antes de abrir una cuenta en Nubank, según la entidad.

"Estamos haciendo esa transición (financiera) para muchos en México y eso es la punta de lanza de la digitalización del país", señaló el CEO de la subsidiaria, Armando Herrera, en un pódcast del banco.

Fundado en 2013 por el emprendedor colombiano David Vélez como una alternativa a los altos costos de los bancos tradicionales, Nubank cuenta hoy en día con 127 millones de clientes repartidos entre Brasil, Colombia y México. EFE