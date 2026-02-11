Detienen a sospechoso en EEUU por desaparición de la madre de una periodista

La reciente publicación de videos de vigilancia que muestran a un individuo enmascarado acercándose a la puerta principal de la casa de Nancy Guthrie llevó a avances significativos en el caso de su desaparición, según informó la agencia EFE. Autoridades del condado de Pima, con apoyo del FBI, detuvieron al sur de Tucson a un sospechoso identificado gracias a estos registros fílmicos. El interrogatorio de este individuo se suma a los esfuerzos de las fuerzas policiales que preparan el registro de una propiedad ligada al sospechoso, dentro de la investigación en curso por el secuestro de la madre de la periodista Savannah Guthrie.

La intervención de los agentes federales y locales se produjo después de que el FBI diera a conocer oficialmente los videos en los que se observa al posible responsable del secuestro. Según EFE, el avance coincide con el vencimiento del plazo establecido en una nota en la que los secuestradores exigieron seis millones de dólares en bitcóin a cambio de la liberación de Nancy Guthrie. Esta nota se envió a un canal local, pero en ella no se incluyeron pruebas de vida.

De acuerdo a información proporcionada por el alguacil Nanos y recogida por EFE, el último contacto de Guthrie con sus familiares ocurrió el sábado 31 de enero, tras una cena en la casa de una de sus hijas. Posteriormente, la secuencia de eventos registrada por los dispositivos electrónicos de la casa reveló que la puerta del garaje se accionó a las 21:48 (4:48 GMT del domingo) y volvió a cerrarse dos minutos después. Horas más tarde, alrededor de la 1:47 (8:47 GMT), la cámara del timbre instalada en la residencia dejó de funcionar. Un software detectó la presencia de una persona en la cámara a las 2:12 hora local (9:12 GMT), pero el sistema no almacenó imágenes de ese momento. Por otro lado, a las 2:28 de la madrugada en Tucson (9:28 GMT), la aplicación del marcapasos que portaba Guthrie se desconectó de su teléfono, lo que aportó otro indicio relevante a la cronología del caso, según detalló EFE.

La desaparición de Guthrie fue advertida por familiares cuando la mujer faltó a su habitual asistencia a la iglesia durante la mañana de ese domingo. Al notar su ausencia, la familia realizó el reporte ante la policía, lo que activó inmediatamente las investigaciones. La policía del condado de Pima y el FBI coordinaron la búsqueda y las actividades criminalísticas en el vecindario, intensificadas tras la liberación de las imágenes de vigilancia.

EFE reportó que las autoridades continúan el proceso de investigación y las búsquedas simultáneas en propiedades asociadas al detenido con el objetivo de recolectar mayores pruebas. El caso permanece abierto a nuevas diligencias conforme avancen las pesquisas, mientras la familia y la comunidad local aguardan noticias sobre el paradero de Nancy Guthrie.