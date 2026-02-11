Crónica del Athletic Club - Real Sociedad: 0-1

La Real Sociedad se ha impuesto (0-1) al Athletic Club en San Mamés, en la ida de semifinales de la Copa del Rey Mapfre, con un solitario gol de Beñat Turrientes, que da ventaja a los 'txuri urdin' en la eliminatoria y los acerca a la final de La Cartuja, aunque todo se decidirá en la vuelta de Anoeta dentro de tres semanas.

La Real Sociedad ha golpeado primero en la semifinal copera ante el Athletic Club. Los donostiarras fueron superiores en un partido en el que incluso pudieron llevarse una renta mayor si hubieran estado más certeros de cara a puerta. De hecho, antes del tanto visitante, Pablo Marín estrelló un balón en el palo. Pero la resistencia rojiblanca acabaría cayendo con el tanto de Turrientes en el minuto 62.

Como ocurriera en la última cita de semifinales entre ambos equipos en el año 1987, la Real tomaría San Mamés con resultado de 0-1. Aún así, el finalista se decidirá en el choque de vuelta que se disputará en Anoeta dentro de tres semanas. En San Sebastián, el Athletic Club necesitará ganar, algo que no consigue desde marzo de 2017 (0-2) para tener opciones de estar en La Cartuja.

En un inicio de partido marcado por la intensidad habría que esperar hasta que se cumpliera el minuto 10 para que la Real, por mediación de un remate desde la frontal de Guedes, ocasionara cierta sensación de peligro. Aun así, el acercamiento asentó en el terreno de juego a los visitantes, que empezaron a hacerse dueños del balón ante un errático Athletic Club, que eso sí, tuvo en la cabeza de Guruzeta el primer gol del partido.

En lo que sería el preludio de la primera gran ocasión del partido. La Real saldría de maravilla de una presión descoordinada de los leones, y Pablo Marín se plantaría en el mano a mano ante Alex Padilla, que saldría vencedor del envite. Sería la primera de las dos ocasiones claras que tendría la Real antes de marcharse al descanso. Una falta lateral botada por Carlos Soler acabaría en un testarazo franco de Jon Martín en el segundo palo, pero, de nuevo, aparecería Padilla para negarle el gol.

Un final de primera mitad marcado por la polémica. Un remate de cabeza de Caleta-Car se toparía con la mano de Aymeric Laporte, pero ni Sánchez Martínez ni desde el VAR vería punibilidad en la acción. Así, Athletic Club y Real Sociedad se marcharían a los vestuarios con el marcador igualado, aunque con los 'txuri urdin' más cómodos sobre el césped de San Mamés.

Y el inicio de la segunda mitad estaría a punto de traer el primer gol del partido. Oyarzabal remató desde el interior del área obligando a otra gran parada de Padilla, y en el rechace, Pablo Marín estrellaría, con todo de cara, el balón en el palo. Y ante una inercia de partido preocupante para el Athletic, Ernesto Valverde introduciría cuatro cambios de una tacada: Nico Williams, Nico Serrano, Selton y Ruiz de Galarreta por Robert Navarro, Iñaki Williams, Unai Gómez y Rego.

Pero finalmente, cuando se acababa de cumplir la hora de partido, los donostiarras se adelantarían en el marcador. Un error en la salida de balón de Jauregizar propició un mano a mano de Guedes, que picó el balón ante la salida de Padilla y, puerta vacía, Turrientes haría el primero.

El gol mató al Athletic durante uno minutos, en los que se limitaba a correr detrás del balón ante el juego combinativo 'txuri urdin'. Pero poco a poco, a base de empuje, los rojiblancos se asentarían en campo rival. Ahí, un remate de cabeza de Nico Williams tras centro de Lekue estaría cerca de devolver las tablas al marcador. Pero el encuentro fue muriendo sin opciones para el Athletic, que tendrá que remontar en San Sebastián si quiere estar en la final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 0 - REAL SOCIEDAD, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Padilla; Lekue, Monreal, Laporte, Boiro; Jauregizar (Vesga, min.82), Rego (Galarreta, min.56); Iñaki Williams (Nico Williams, min.56), Unai Gómez (Selton, min.56), Robert Navarro (Nico Serrano, min.56); Guruzeta.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu (Aritz, min.74), Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Soler (Herrera, min.85), Gorrotxa, Turrientes (Oskarsson, min.74); Guedes (Ochieng, min.90+5), Oyarzabal y Marín (Odriozola, min.85).

--GOLES:

0-1, min.62, Turrientes.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó a Galarreta (min.66) por parte del Athletic Club. Y a Guedes (min.58), Odriozola (min.65) y Oyarzabal (min.90+6) en la Real Sociedad.

--ESTADIO: San Mamés.