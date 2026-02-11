Así ha sido la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

Mikel Herzog Jr. y Kenneth han asegurado su lugar en la final del Benidorm Fest 2026, avanzando junto a Tony Grox y Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, y el dúo conformado por María León y Julia Medina, como informó el medio que cubrió la primera semifinal celebrada este martes. El concurso coronará este sábado a un nuevo ganador, quien recibirá un premio económico de 150.000 euros y la oportunidad de acceder a colaboraciones internacionales, aunque este año el vencedor no representará a España en el Festival de Eurovisión debido a la decisión de RTVE de retirarse del certamen, en protesta por la participación de Israel, tal como publicó la fuente original.

Según detalló el medio, la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 dejó fuera de la final a aspirantes como Luna Ki, Greg Taro y el dúo Dora & Marlon Collins. La eliminación de Dora Bosé llamó especialmente la atención del público, ya que la cantante figuraba entre las favoritas para ganar el certamen y suceder a Melody como vencedora. Dora, hija de la fallecida modelo Bimba Bosé y de Gorka Postigo, y sobrina nieta del cantante Miguel Bosé, competía con el tema ‘Rakata’. El resultado sorprendió tanto a seguidores como a su entorno cercano, que había manifestado un firme respaldo a la artista durante la competición.

El medio también consignó que la vida personal de Dora Bosé acaparó recientemente la atención, luego de que trascendiera su relación sentimental con Nicolás Martos, nieto del cantante Raphael e hijo de Jacobo Martos y la actriz Toni Acosta. Nicolás Martos asistió a las semifinales apoyando a la cantante, y a través de redes sociales solicitó votos para la propuesta de Dora. Tras no lograr el pase a la final, Dora compartió en Instagram una imagen junto a Martos, destacando el apoyo brindado por su pareja tras la eliminación.

Durante la semifinal, los nueve concursantes presentaron sus propuestas en el siguiente orden: Kitai interpretó 'El amor te da miedo', luego subieron al escenario María León y Julia Medina con 'Las damas y el vagabundo'. Luna Ki compitió con 'Bomba de amor', Greg Taro defendió el tema 'Velita', Izan Llunas optó por '¿Qué vas a hacer?', el dúo Dora & Marlon Collins presentó 'Rakata', Tony Grox y Lucycalys apostaron por 'T amaré', y la segunda mitad de la tanda la completaron Mikel Herzog Jr. con 'Mi Mitad' y Kenneth con 'Los Ojos No Mienten'.

El medio informó que la segunda semifinal se celebrará el jueves, en la que competirán otros nueve artistas: Asha presentará 'Turista'; KU Minerva interpretará 'No volveré a llorar'; Funambulista actuará con 'Sobran gilipo**as'; Dani J apostará por 'Bailándote'; The Quinquis defenderán 'Tú No Me Quieres'; Atyat subirá con 'Dopamina'; Rosalinda Galán buscará el pase con 'Mataora'; Mayo optará por 'Tócame' y el cierre estará a cargo de Miranda! & bailamamá con 'Despierto Amándote'. Todos estos nombres buscarán un puesto en la final y la posibilidad de hacerse con los premios otorgados en esta edición.

Según destacó la fuente consultada, los galardones del Benidorm Fest 2026 alcanzan un valor económico y profesional considerable. El ganador del certamen recibirá 150.000 euros brutos, distribuidos en 100.000 euros para el o los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Además del trofeo renovado —una reinterpretación de la Sirenita de Oro del histórico Festival Internacional de la Canción de Benidorm—, RTVE firmó un acuerdo con TelevisaUnivision para que uno de los artistas viaje a Miami. Allí, el seleccionado promocionará su propuesta en la cadena y grabará un sencillo respaldado por un productor internacional. El certamen ofrece también una colaboración con Spotify en Estocolmo, Suecia, donde otro de los participantes tendrá la oportunidad de grabar un single en los estudios de la plataforma, como señaló el medio.

A lo largo de sus cinco ediciones, el Benidorm Fest se ha consolidado como un escenario relevante dentro del panorama musical español. La decisión de RTVE de no enviar este año al ganador al Festival de Eurovisión supone un cambio importante en la dinámica del certamen, aunque la organización apuesta por fortalecer la proyección internacional de los artistas españoles a través de acuerdos con plataformas musicales y compañías internacionales, según aclaró la fuente. El próximo sábado, la final decidirá el nombre del ganador que se hará con los premios económicos, el trofeo y las oportunidades de expansión profesional que otorga el certamen en esta edición.