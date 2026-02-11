(AM)Sánchez admite carencias "significativas" del tren en España, pero insiste: "Es de los mejores del mundo"

El presidente del Gobierno confirmó la disposición del Ejecutivo para apoyar de forma continua a las víctimas y familiares afectados por accidentes ferroviarios recientes, y expresó que esa asistencia se mantendrá tanto actualmente como en el futuro, según informó la agencia Europa Press. En una intervención ante el Congreso, Pedro Sánchez hizo hincapié en el compromiso del Gobierno de acompañar y prestar ayuda a quienes han resultado perjudicados en estos sucesos. Además, manifestó que el dolor de las víctimas es sentido y compartido por el Ejecutivo, precisando que “las vamos a acompañar y las vamos a ayudar en todo lo que podamos también en su dolor, que es un dolor que compartimos”, frase divulgada por Europa Press en el cierre de su intervención parlamentaria.

Según consignó Europa Press, Sánchez compareció en el Congreso para detallar la posición del Gobierno en foros internacionales recientes y para informar sobre la situación del servicio ferroviario tras diversos accidentes. Durante su exposición, el presidente reconoció que la red ferroviaria en España exhibe “carencias significativas” y admitió la existencia de áreas que requieren mejoras sustanciales. Sánchez recalcó que, a pesar de estos desafíos, el sistema ferroviario nacional continúa considerado, tanto por instituciones europeas como por estudios sectoriales, entre “los mejores del mundo”.

El mandatario citó un informe de la Comisión Europea sobre operadores de infraestructuras, así como evaluaciones de la Federación Europea de Transporte, como respaldo a la posición oficial respecto a la calidad de la red española. Añadió también que “hay trabajo por hacer” y que resta “mucho que mejorar”, pero insistió en reiteradas ocasiones, reportó Europa Press, sobre la fiabilidad y el prestigio internacional del sistema ferroviario español.

Frente a las reacciones públicas generadas tras los accidentes recientes, Sánchez subrayó la necesidad de evitar desinformación respecto al estado y la seguridad de la red ferroviaria. Alertó sobre la falsa percepción de decadencia o inseguridad, y sostuvo que se trata de “un sistema seguro”, remarcó el medio Europa Press. El presidente abordó especialmente la difusión de información inexacta, o “bulos”, que se han propagado tras los accidentes. Una de las afirmaciones falsas a las que se refirió involucra la supuesta ausencia de inversión en mantenimiento, la cual, según Sánchez, no se corresponde con la realidad.

Sobre este punto, el jefe del Ejecutivo enfatizó que, durante el período comprendido entre 2012 y 2018, la inversión estatal en infraestructuras ferroviarias disminuyó a la mitad, en contraste con el presente, en el que la inversión alcanza prácticamente el triple de lo registrado entonces. Sánchez calificó como “mentira colosal” la idea de que la falta de inversión del Gobierno fuese un factor causal en los accidentes recientes, según puntualizó Europa Press.

En relación con las acciones a futuro, el presidente anunció la incorporación de todas las recomendaciones que, eventualmente, puedan surgir a partir de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Aseguró que el Gobierno adoptará cada propuesta destinada a mejorar la seguridad, con el propósito de incrementar los estándares en la red española.

Durante la comparecencia, Sánchez también marcó distancia respecto a la utilización de los accidentes y los debates sobre la seguridad como herramientas para difundir alarma o manipular la percepción pública, detalló Europa Press. Insistió en que la seguridad ferroviaria sigue reconocida por organismos internacionales y volvió a citar análisis externos para fundamentar su defensa del sistema español.

La sesión parlamentaria permitió que el presidente trazase un panorama en el que, pese al reconocimiento explícito de los desafíos pendientes, la administración actual sostiene objetivos claros: mantener y aumentar la seguridad, avanzar en la mejora de la red, combatir la desinformación y sostener la atención y el respaldo institucional a quienes resultan lesionados o afectados por accidentes ferroviarios.

Sánchez concluyó que la acción del Gobierno frente a estos acontecimientos se mantendrá firme y proactiva, con la intención de no solo atender las consecuencias inmediatas, sino también de promover medidas de prevención basadas en evidencia y diagnósticos técnicos, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.