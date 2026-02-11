Aitana, Rodri, Álvaro Martín y María Pérez reciben los Premios Nacionales del Deporte

El ciclista Ricardo Ten fue uno de los grandes protagonistas al recibir el Premio Infanta Sofía correspondiente a 2024, un galardón otorgado a quienes promueven el deporte entre personas con discapacidad. En los Juegos Paralímpicos de París de ese año, Ten sumó una medalla de oro en contrarreloj individual (C1), una de plata en velocidad por equipos mixto de 750 metros (C1-5) y una de bronce en persecución individual de 3.000 metros (C1). El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) había sido distinguido con este mismo reconocimiento en la edición de 2023, en este caso por su papel en la elaboración de la nueva Ley del Deporte y su impulso a políticas inclusivas, según publicó el medio.

La ceremonia de entrega de los Premios Nacionales del Deporte para 2023 y 2024 se realizó en el Palacio Real de El Pardo (Madrid) y estuvo presidida por los Reyes y la ministra Milagros Tolón, responsable de Educación, Formación Profesional y Deportes. Según consignó la fuente, destacaron especialmente los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí, así como los marchadores Álvaro Martín y María Pérez, quienes fueron reconocidos por sus logros en el fútbol y la marcha. Rodrigo Hernández, conocido como Rodri, futbolista del Manchester City, recibió el Premio Rey Felipe de 2023 tras un año en el que fue campeón de la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de Inglaterra con su club, y conquistó la Liga de Naciones con la selección española. Estos méritos lo llevaron también a ser candidato al Balón de Oro, galardón que alcanzó en el año siguiente. En la ceremonia, fue su padre Antonio Hernández quien recogió el premio debido a la ausencia del jugador.

Aitana Bonmatí recibió el Premio Reina Letizia de 2023. La centrocampista del FC Barcelona vivió ese año uno de sus mejores momentos deportivos: se proclamó campeona del mundo con la selección española y sumó a su palmarés con el Barça la Liga de Campeones, la Liga F y la Copa de la Reina. Ese mismo año, Bonmatí obtuvo el primero de sus tres Balones de Oro y consolidó su relevancia internacional, destacó la fuente.

Los marchadores Álvaro Martín y María Pérez fueron los elegidos para los Premios Rey Felipe y Reina Letizia de 2024, respectivamente, por su actuación en los Juegos Olímpicos de París. Ambos atletas lograron el oro en la prueba del relevo mixto y, además, sumaron de manera individual el bronce y la plata en los 20 kilómetros marcha, informó el medio.

El Premio Princesa Leonor distinguió en su edición de 2023 a la baloncestista Iyana Martín, quien sumó una medalla de plata en el Mundial sub-19 de Hungría y fue elegida la jugadora más valiosa (MVP), además de obtener el bronce en el Europeo sub-18 de Turquía. Un año más tarde, el galardón recayó en Awa Fam, también jugadora de baloncesto, que alcanzó el subcampeonato tanto en el Eurobasket sub-18 como en el sub-20, siendo parte del quinteto ideal y MVP del torneo. Ambas premiadas contribuyeron de forma relevante a las selecciones españolas en esas categorías, recogió la fuente.

El Premio Rey Juan Carlos, que reconoce al deportista revelación, se otorgó en 2023 al snowboarder Álvaro Romero, campeón mundial júnior de snowboard cross y subcampeón en la Copa del Mundo de Veysonnaz. En la edición de 2024, el futbolista Lamine Yamal lo recibió por convertirse en campeón de la Eurocopa con la selección española y ser el jugador más joven en lograrlo. Debido a compromisos deportivos, Yamal no pudo asistir y el trofeo fue recogido por Bojan Krkic, coordinador del Área de Fútbol del FC Barcelona.

El Premio Reina Sofía, dedicado a destacar los valores y el juego limpio, distinguió en 2023 al atleta Ricardo Rosado. Durante el maratón de Málaga, Rosado cedió su posición a Kimtai Kiprono, atleta keniano que había liderado la carrera y se hallaba en dificultades, renunciando al quinto lugar y al premio económico en un gesto deportivo. En 2024, este galardón fue para Paula Leiton, campeona olímpica de waterpolo en París, quien afrontó campañas de acoso en redes sociales debido a su físico y respondió visibilizando la diversidad corporal y luchando contra la discriminación y el odio, según detalló el medio.

El reconocimiento internacional también estuvo presente. El Trofeo Comunidad Iberoamericana fue otorgado en 2023 a la atleta Marileidy Paulino, primera mujer dominicana en coronarse campeona mundial individual en los 400 metros durante los Mundiales de Budapest. En 2024, la gimnasta brasileña Rebeca Rodrigues de Andrade, ganadora de cuatro medallas en los Juegos Olímpicos de París –oro en suelo, platas en concurso individual y salto de potro, y bronce por equipos–, fue la galardonada.

El Trofeo Unión Europea correspondió en 2023 al equipo europeo de la Solheim Cup, torneo disputado en Andalucía que supuso la victoria del equipo del continente sobre Estados Unidos, con especial mención a la golfista española Carlota Ciganda. Suzanne Petersen, la capitana, recogió el galardón. En 2024, la atleta holandesa Femke Bol fue reconocida por sus resultados en los Juegos Olímpicos de París, donde obtuvo una medalla de oro, una de plata y dos de bronce.

Entre los equipos, la selección española femenina de fútbol se llevó la Copa Barón de Güell por su título mundial conseguido en 2023. La selección española femenina de waterpolo fue reconocida en la edición de 2024 tras ganar oro olímpico en París, plata europea en Eindhoven y bronce en el Mundial de Doha. Laura Ester representó al equipo en la ceremonia, detalló la fuente.

En cuanto al fomento deportivo de base, la Copa Stadium resaltó la labor de Antonio Sabuguéiro, impulsor de la San Silvestre Vallecana Internacional y Popular, quien fue galardonado en 2023. En 2024 el galardón recayó en The Ricky Rubio Foundation, que presentó el proyecto LungFit, dirigido a integrar el ejercicio físico en los tratamientos de pacientes con cáncer de pulmón.

El reconocimiento a las entidades locales fue para el Ayuntamiento de Gandía en 2023, después de invertir más de 200.000 euros en apoyo y desarrollar más de mil actividades deportivas e innovar con instalaciones como un skate park de referencia nacional. Por 2024, el galardón fue atribuido al Ayuntamiento de Tarragona, que celebró más de cincuenta eventos deportivos durante el año, en los que participaron más de 36.000 deportistas y que generaron un impacto económico cercano a los 10 millones de euros, subrayó el medio.

El impulso a la formación en el deporte tuvo también su espacio: el Trofeo Joaquín Blume se otorgó en 2023 a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Extremadura. En la edición de 2024, la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM) compartieron el reconocimiento.

Finalmente, el Premio Francisco Fernández Ochoa, que celebra trayectorias deportivas completas, fue concedido en 2023 a Alejandro Abascal y en 2024 a Alberto Jofre, siendo ambos destacados por su dedicación al deporte, según informó el medio.