Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 11 de febrero

Las posibilidades de acceso a información económica clave aumentarán el miércoles 11 de febrero, cuando EpData habilite la consulta de gráficos y conjuntos de datos actualizados sobre sociedades mercantiles en España, la evolución de la inflación en China y las cifras oficiales del desempleo en Estados Unidos. Tal como informó EpData, estos recursos estarán orientados a facilitar un análisis puntual y comparativo para usuarios que requieran monitorear indicadores económicos de relevancia tanto a nivel nacional como internacional.

Según detalló EpData, los suscriptores podrán consultar datos correspondientes al mes de diciembre de 2025 sobre sociedades mercantiles en España, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta información incluirá series estadísticas que representan la actividad de constitución de empresas, disoluciones y otras transformaciones del tejido empresarial para dicho periodo. El acceso específico a estos datos se encuentra disponible a través del enlace proporcionado por EpData, que dirige a un repositorio de estadísticas y gráficos sobre sociedades comerciales españolas.

Además, la plataforma ofrecerá un conjunto de representaciones visuales vinculadas al Índice de Precios al Consumo (IPC) de China, informando sobre la evolución reciente de los precios en la segunda economía mundial. La disponibilidad de estos gráficos permitirá observar las tendencias inflacionarias en el país asiático, permitiendo la comparación y seguimiento de datos históricos. Según consignó EpData, los interesados podrán encontrar los recursos gráficos correspondientes mediante el enlace específico habilitado para estos fines.

En cuanto al contexto internacional, EpData también reportó que brindará acceso a cifras y gráficos relacionados con los niveles de desempleo en Estados Unidos. Esta información cubrirá parámetros fundamentales sobre el mercado laboral estadounidense, aportando elementos visuales sobre tasas de desempleo, variaciones mensuales y principales indicadores del empleo en ese país. Los materiales estarán listados en la sección de datos macroeconómicos de Estados Unidos, de acuerdo con los detalles publicados por EpData.

La oferta de EpData se dirige, según informó el propio portal, a usuarios con requerimientos regulares de análisis económico, tales como periodistas, analistas financieros, investigadores y otros profesionales interesados en comparar tendencias entre distintas economías. La centralización de estos conjuntos de datos en una misma agenda de publicación permite un acceso más eficiente a la información clave, facilitando la elaboración de informes comparativos y el seguimiento a corto plazo de indicadores internacionales y nacionales.

Para consultas, sugerencias o solicitudes de información adicional sobre los gráficos y datos liberados en esta agenda, EpData recomendó comunicarse directamente a través del correo electrónico de contacto publicado en su plataforma.