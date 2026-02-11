Agencias

108-136. Wembanyama abusa de los Lakers

Guardar

Washington, 10 feb (EFE).- Victor Wembanyama anotó 40 puntos -25 de ellos en el primer cuarto- en la victoria de los San Antonio Spurs sobre Los Angeles Lakers por 108-136, un partido en el que los Lakers jugaron sin LeBron James, Luka Doncic ni Austin Reaves.

Wembanyama anotó sus 25 puntos del primer cuarto en un lapso de 8 minutos, 17 de ellos de forma seguida para los Spurs. El francés encestó 8 de sus 9 tiros de campo, 3 de 4 en triples.

Los Spurs ganaban 30-47 en el primer cuarto y 55-84 al descanso. Esos 84 puntos de San Antonio suponen la mayor cantidad jamás encajada por los Lakers en una mitad.

Wembanyama se sentó en el tercer cuarto para no volver a jugar y los Spurs se pusieron con una máxima ventaja de +41 (74-115) poco antes de que terminase el parcial. En el último cuarto, los Lakers maquillaron el resultado final hasta el 108-136.

El francés firmó un doble-doble con 40 puntos, 12 rebotes. Los 'rookies' Carter Bryant y Dylan Harper contribuyeron con 16 y 15, respectivamente. Stephon Castle tuvo que abandonar el encuentro a raíz de una dura caída al poner un tremendo tapón a Rui Hachimura.

JJ Redick jugó sin James, Doncic y Reaves, pero también sin Marcus Smart ni Deandre Ayton. James quedó fuera por molestias en un pie, Doncic en los isquitibiales y Reaves por gestión de minutos tras recuperarse de una lesión en la pantorrilla.

Los titulares de los Lakers fueron Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Luke Kennard y Kobe Bufkin, un quinteto destinado a ser aplastado por unos Spurs que vuelan en la Conferencia Oeste y que se aseguran la segunda plaza durante el parón del All-Star.

Kennard, flamante fichaje de los Lakers, fue el máximo anotador de los angelinos con 14 puntos, los mismos que Drew Timme, suplente de Redick y con un contrato dual con los South Bay Lakers de la G League.

La derrota añade sal a la herida de los Lakers, que habían caído anoche a manos de los Oklahoma City Thunder, un resultado que provocó una dura rajada de LeBron en el portpartido.

"¿Quieres que nos compare con ellos? Ese es un equipo campeón. Y nosotros no lo somos. No podemos mantener la energía y el esfuerzo durante 48 minutos, y ellos sí pueden", aseguró en declaraciones a periodistas el veterano jugador de los Lakers.

Los Spurs (37-16) atraviesan un momento dulce: son segundos en el Oeste con una racha de cinco triunfos seguidos, solo por detrás de los Thunder (41-13) y con un colchón de 3,5 partidos sobre su inmediato perseguidor, los Houston Rockets (33-16).

Además, con la victoria en Los Ángeles, los Spurs se han asegurado mantener la segunda plaza del Oeste, en solitario, durante el parón del All-Star.

Por su parte, los Lakers (32-21) conservan la quinta posición en el Oeste pese a la derrota, pero ven el 'play-in' a solo medio partido, con los Phoenix Suns (32-22) séptimos.

Temas Relacionados

EFEDeportistaspartido de la NBA en Paris

Últimas Noticias

Eguibar: "El oro es factible, lo hemos demostrado otras veces"

Infobae

Microsoft actualiza los certificados de arranque seguro en Windows antes de que caduquen en junio

Microsoft actualiza los certificados de

La Iglesia recibe 17 nuevas solicitudes de reparación de víctimas de abusos sexuales en el último mes

Un incremento reciente en las peticiones de resarcimiento por parte de afectados por delitos sexuales en entornos vinculados al clero coincide con la entrada en vigor de un nuevo acuerdo entre autoridades estatales y organismos eclesiásticos en España

La Iglesia recibe 17 nuevas

Liberan a persona detenida en EEUU por desaparición de la madre de una popular periodista

Infobae

Isabel Pantoja podría volver a prisión por su millonaria deuda con Hacienda

Isabel Pantoja podría volver a