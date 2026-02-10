WhatsApp Web ya prueba las llamadas de voz y vídeo para chats individuales

La posibilidad de establecer llamadas en conversaciones grupales y funciones como el envío de enlaces o la programación futura de llamadas continúan en desarrollo, en tanto la plataforma de mensajería concentra el estreno de sus novedades en el servicio para chats entre dos usuarios. De acuerdo con WABetainfo, WhatsApp Web incorpora ahora la opción de llamadas de voz y vídeo para usuarios que acceden a través del navegador, lo que habilita la comunicación directa desde computadoras sin intervención de otros dispositivos móviles.

Según consignó WABetainfo, la herramienta habilita tanto llamadas solo de voz como videollamadas, siempre dentro de conversaciones personales. Además, incluye la función de compartir pantalla con otros participantes, ampliando las posibilidades de colaboración y comunicación, una característica que anteriormente solo se encontraba disponible en otros servicios más orientados a la productividad remota.

El despliegue de estas funcionalidades arrancó a través del programa beta de WhatsApp Web, lo que limita inicialmente su acceso a un grupo reducido de usuarios. A medida que la compañía evalúa y ajusta el funcionamiento, se espera que extienda progresivamente la disponibilidad al resto de los usuarios que utilizan la versión para navegadores.

Según detalló WABetainfo, la seguridad se mantiene como un aspecto prioritario, ya que las llamadas realizadas mediante WhatsApp Web conservan la encriptación de extremo a extremo, un mecanismo orientado a evitar que terceros accedan al contenido de las comunicaciones. La protección de los datos en tránsito se alinea con el estándar de la aplicación móvil, un punto que la compañía ha mantenido desde la introducción inicial de opciones de voz y vídeo en dispositivos portátiles.

Las llamadas grupales a través de la plataforma web permanecerán en fase de desarrollo. De acuerdo con WABetainfo, WhatsApp planea que puedan involucrar hasta 32 participantes, equiparando la capacidad que ya ofrece su versión móvil. Así mismo, la compañía trabaja en mejorar la gestión y organización de llamadas al sumar funciones como el envío de enlaces de invitación y la posibilidad de programarlas con antelación, optimizando la coordinación para interacciones de mayor escala.

El medio informó que esta actualización responde al crecimiento de la demanda por funciones de comunicación amplia y flexible, especialmente en entornos laborales y educativos que requieren interacción a distancia. La implementación gradual en el programa beta permite a la compañía evaluar el rendimiento, recoger retroalimentación y corregir eventuales incidencias técnicas antes del lanzamiento general.

La expansión de las funciones de WhatsApp Web apunta a igualar la experiencia que ya ofrecen las aplicaciones nativas para teléfonos y equipos de escritorio, donde el intercambio en tiempo real por voz y vídeo se ha convertido en una herramienta indispensable. Según WABetainfo, la integración del cifrado completo y la protección de la privacidad refuerza la estrategia de la empresa orientada a resguardar la confidencialidad de las conversaciones y adaptarse a necesidades cambiantes de sus usuarios.