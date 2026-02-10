Última hora. Fallece el padre de David Bisbal, José Bisbal, a los 84 años

En las semanas previas al fallecimiento de José Bisbal Carrillo, su hijo, el cantante David Bisbal, compartió en redes sociales un homenaje en el que recordaba los logros deportivos de su padre y el impacto que este tuvo en su vida. La publicación, realizada el pasado 1 de diciembre durante el 84º aniversario de Bisbal Carrillo, incluye referencias a los siete títulos nacionales de boxeo conquistados por el deportista almeriense en la categoría de peso pluma, así como recuerdos personales vinculados a la dedicación y el esfuerzo que caracterizaron su carrera. A través de palabras dirigidas a su progenitor, David expresó: “Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran. A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones”. De este modo, el cantante puso de relieve no solo el legado deportivo de José Bisbal Carrillo, sino también el vínculo entre padre e hijo, forjado a través de la admiración y el respeto.

José Bisbal Carrillo, padre del reconocido cantante, falleció a los 84 años en Almería el martes 10 de febrero, según informó La Voz de Almería. De acuerdo con este medio, la familia Bisbal afronta momentos difíciles tras la pérdida, ocurrida cuando el exboxeador se encontraba junto a sus seres queridos. Bisbal Carrillo, figura clave del boxeo español durante las décadas de los años sesenta y setenta, sufría de Alzheimer desde hacía varios años y su estado de salud se había agravado recientemente. Según detalló La Voz de Almería, en los últimos tiempos el exdeportista ingresó en una residencia que le permitió recibir los cuidados adaptados a su condición, contando siempre con la compañía y atención permanente de su familia.

La trayectoria de José Bisbal Carrillo en el boxeo nacional alcanzó especial notoriedad al lograr el Campeonato de España de peso pluma en siete ocasiones. Durante los años sesenta y setenta, el almeriense mantuvo una presencia destacada en el ámbito deportivo, representando un referente para la provincia y el país. La Voz de Almería resalta que la popularidad de Bisbal Carrillo se cimentó no solo en sus victorias, sino también en la perseverancia y disciplina desplegadas en cada combate. Sus recuerdos en el imaginario almeriense persisten tanto por sus méritos deportivos como por el ejemplo de superación que ofreció a generaciones posteriores.

En el marco familiar, el proceso de la enfermedad que padeció José Bisbal Carrillo supuso un reto emocional para sus allegados. David Bisbal habló públicamente sobre las dificultades derivadas del avance del Alzheimer, especialmente tras perder el reconocimiento por parte de su progenitor. En una entrevista concedida en 2023 en el programa ‘El Hormiguero’, el cantante expuso: “Nosotros ya nos hemos ido acostumbrando, pero es duro la primera vez que no te reconoce... Se te parte el alma. Empiezas a notar que no conoce ni a sus nietos. Es durísimo. Ya no me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano... A veces tampoco a mi madre, que siempre está con ella. Sin embargo, sí que se acuerda de su época de boxeador”. Estas declaraciones subrayan las complejidades emocionales que la familia tuvo que afrontar, así como el peso de los recuerdos ligados al pasado deportivo del padre.

El sufrimiento de José Bisbal Carrillo y el acompañamiento familiar quedaron reflejados también en el documental de Movistar+ centrado en la figura de David Bisbal. Una de las secuencias de la producción muestra un diálogo entre padre e hijo, cuando el artista intenta reforzar la memoria de su progenitor: “Mi padre también fue boxeador. Mi padre se llama José Bisbal Carrillo”. “Ese soy yo”, respondió entonces Bisbal Carrillo. El intercambio continúa con David acercándose más en lo personal: “Es que tú eres mi padre y yo soy David. ¿Es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido y ya tengo barba blanca y todo. Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe, te quiero mucho”, palabras que ilustran la complejidad emocional de la convivencia con una enfermedad neurodegenerativa y la importancia de los lazos afectivos.

La Voz de Almería consignó que el entorno familiar se mantuvo cercano y presente durante el tiempo en el que José Bisbal Carrillo evolucionó dentro de la residencia. Su esposa, María Ferre, y sus hijos, José María, María del Mar y David, compartieron el proceso, mostrando su apoyo constante. La publicación también indicó que, hasta los últimos días, la familia continuó cuidando de José Bisbal Carrillo, acompañándole y asegurando el bienestar y la dignidad del exboxeador en la etapa final de su vida.

El fallecimiento de José Bisbal Carrillo representa una pérdida sentida tanto en el ámbito deportivo como en el familiar. El cantante no ha realizado declaraciones públicas tras el fallecimiento, según reportó La Voz de Almería, y permanece junto a su círculo íntimo en estos días de duelo. La trayectoria de Bisbal Carrillo como deportista y el relato familiar compartido por David Bisbal resaltan el legado de un hombre cuyo recuerdo permanece ligado al boxeo español y a los testimonios de cariño de quienes convivieron con él.