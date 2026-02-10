Tamara Gorro rompe su silencio ante los rumores de que ha sido ella quién ha filtrado su relación con Cayetano Rivera

Tamara Gorro y Cayetano Rivera se han convertido en los grandes protagonistas del momento después de salir a la luz la discreta historia de amor que estarían viviendo desde hace aproximadamente tres meses. Una relación a la que no querrían poner etiquetas y que habrían intentado mantener en secreto, pero que se habría filtrado a la prensa después de que varios testigos les viesen en actitud cómplice en el aeropuerto antes de viajar a Dubai, donde se encontrarían en estos momentos disfrutando de unas vacaciones que se han visto enturbiadas por el revuelo que se ha creado en torno a su romance.

Después de que diferentes colaboradores televisivos apuntasen que Tamara estaría más ilusionada que Cayetano (que estaría disfrutando de su soltería tras su retirada de los ruedos y no se estaría planteando ninguna relación seria), y que el extorero estaría enfadado porque su idilio se haya hecho público antes de lo esperado -llegando a especularse con que habría sido la influencer la que lo habría filtrado a su entorno-, la tertuliana de 'Y ahora Sonsoles' ha roto su silencio.

Tal y como ha contado la periodista Lorena Vázquez en 'Espejo Público', ha sido la propia Tamara la que la ha llamado, "sobrepasada" al encender su teléfono y ver que tenía más de 400 mensajes. Y aunque la creadora de contenido no ha querido confirmar o desmentir que está enamorada del exmarido de Eva González, sí ha confesado que está "sorprendida" de que la hayan señalado a ella como 'el topo' que ha destapado su historia de amor con el extorero.

El también tertuliano Cristobal Soria -íntimo amigo de Kiko Rivera- ha quitado 'hierro' a la relación y ha asegurado que, conociendo a Cayetano como le conoce, "yo de momento lo de 'pareja' lo quitaba porque pareja evidentemente no son. Sabía que estaban ahí picoteando, claro. Son amigos con derecho a 'equis'. Pero él ha dejado una relación y a estas alturas está como un alma libre, soltero".

Horas después, Pilar Vidal -amiga de Tamara- ha revelado en 'YAS' que ha podido hablar con la influencer (y con Cayetano, que estaba a su lado puesto que continúan juntos en Dubai) y ya revelado que "yo ya conocía esta historia". "No le ponía cara a él, ella me ha ido contando, compartimos muchas cosas de este tema. de hecho me dijo 'me voy con un affaire a Dubai, y de allí nos iremos él y yo a otro lugar'.

Además, reconociendo que ve a Tamara "muy feliz", la colaboradora ha asegurado que el hijo de Paquirri no está en absoluto molesto porque su historia de amor se haya filtrado a la prensa, y aunque en un principio ella "se agobió" al ver que tenía "mil llamadas en el móvil porque crees que ha pasado algo, y ella es muy intensa, ahora ya está, no le da mayor importancia".

"Son dos personas adultas, en el mismo timing. Estám más compenetrados de lo que la gente se cree" ha apuntado, evitando poner una fecha al inicio de una romance que parece que se está consolidando a pasos agigantados aunque todavía es pronto para hablar de "una relación seria".