Starmer afirma que no está "dispuesto" a dimitir tras la petición de laboristas escoceses por el caso Epstein

Durante una comparecencia a puerta cerrada en el Parlamento británico, Keir Starmer subrayó su intención de continuar liderando el Gobierno y expresó que “todas las batallas en las que he participado, las he ganado” y que seguiría en la lucha “mientras tenga aliento en mi cuerpo, en nombre del país que amo y en el que creo, contra aquellos que quieren destrozarlo", según extractos difundidos por el número 10 de Downing Street y transmitidos por la BBC. Starmer enfrenta una situación interna complicada tras la reciente dimisión de dos miembros clave de su equipo y el pedido de renuncia formulado por el líder del Partido Laborista escocés, Anas Sarwar, por el escándalo relacionado con el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington.

Tal como informó la BBC, el primer ministro británico reafirmó que no está dispuesto a dimitir pese a las presiones surgidas a raíz de las acusaciones en torno a la implicación de Mandelson con Jeffrey Epstein, delincuente sexual convicto. Durante el encuentro con su formación política, Starmer expresó su negativa a dejar el cargo y reiteró su compromiso con el cambio en Reino Unido, subrayando la relevancia de “no abandonar su mandato y su responsabilidad” en un momento que calificó como “la lucha de nuestras vidas” en referencia al desafío del partido Reform UK.

La controversia en torno a Mandelson gira en torno a una investigación sobre la supuesta revelación de información confidencial por parte del excomisario europeo de Comercio y exministro durante el gobierno de Gordon Brown. Según publicó la BBC, la investigación examina si Mandelson brindó a Epstein información sensible relativa al rescate de 500.000 millones de euros que la Eurozona planeaba aprobar en 2010. Además, los documentos del caso Epstein contienen referencias a tres transferencias de 25.000 dólares (alrededor de 21.000 euros) que Mandelson habría recibido entre 2003 y 2004 cuando ejercía como diputado, pagos que procedían de cuentas del magnate en JP Morgan.

El medio británico detalló que la gestión del caso Mandelson ha generado efectos inmediatos en la estructura del Ejecutivo. Morgan McSweeney, jefe de gabinete de Starmer, presentó su dimisión el fin de semana pasado tras reconocer en una carta su responsabilidad en la designación de Mandelson como embajador. Sumado a esto, la salida de Tim Allan, director de comunicación de Downing Street, se formalizó al considerar que el liderazgo actual representa “una enorme distracción” para el trabajo positivo que el Partido Laborista desarrolla en Reino Unido.

De acuerdo con la BBC, figuras relevantes dentro del Gobierno han manifestado respaldo a Starmer. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, y el viceprimer ministro, David Lammy, afirmaron que el primer ministro aún tiene un mandato que cumplir, tratando de asegurar la estabilidad del Ejecutivo en un contexto marcado por el escándalo. Por otro lado, la petición de dimisión de Anas Sarwar, líder del Partido Laborista escocés, incrementó la presión sobre Starmer al considerar que el caso Mandelson socava la integridad del Gobierno británico.

Starmer, por su parte, ofreció disculpas por la designación de Mandelson, aunque reiteró su postura de mantenerse en el cargo. Según los reportes de la BBC, el primer ministro ha hecho hincapié en la importancia de la unidad del partido y afirmó que sus detractores buscan evitar que un gobierno laborista tenga éxito.

El escándalo se produce en un contexto de fragmentación interna y críticas provenientes de sectores tanto ingleses como escoceses del partido, mientras la administración británica se enfrenta también a una competencia política representada en Reform UK. El desarrollo de la investigación sobre Mandelson y la evolución de la crisis interna determinarán los próximos pasos del liderazgo de Starmer, que, de acuerdo con lo publicado por la BBC, mantiene de momento el respaldo de los miembros más destacados de su gobierno y la determinación de no ceder ante la presión para abandonar su responsabilidad como jefe del Ejecutivo.