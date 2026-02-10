Mueren más de una decena de personas en un nuevo derrumbe en una mina en República Democrática del Congo

Al menos once personas han muerto a causa de un nuevo derrumbe registrado en una mina en la provincia de Lualaba, en el sur de República Democrática del Congo (RDC), menos de dos semanas después de la muerte de al menos 300 personas por un deslizamiento de tierra que sepultó una mina de coltán en el este del país africano.

Fuentes locales citadas por la emisora congoleña Radio Okapi han indicado que el suceso tuvo lugar en una mina en Tulwizembe, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Kolwezi, sin que por ahora se sepan las causas del siniestro. Las víctimas fueron enterradas durante la jornada del lunes.

La organización no gubernamental local Justicia Asbl ha elevado a doce los muertos en el suceso y ha denunciado "la pérdida inútil de vidas humanas" en el incidente. "Las labores de búsqueda continúan para intentar sacar otros cuerpos de entre los escombros", ha dicho en un comunicado, por lo que se teme que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas.

Asimismo, la ONG ha reclamado "una investigación judicial seria" para "determinar las responsabilidades" y lograr que "los culpables sean castigados de forma ejemplar y las víctimas y sus familias obtengan una indemnización", al tiempo que ha reclamado al Gobierno que ordene "el cierre temporal" del lugar.

El sector de minero de RDC ha registrado decenas de incidentes mortales durante los últimos años, en gran medida por la falta de medidas de seguridad y las malas condiciones laborales en este campo, que genera grandes beneficios y que en muchas ocasiones opera al margen de las regulaciones.

Diversas investigaciones han apuntado además la explotación de las minas de oro, coltán y otros minerales en las zonas en conflicto y la exportación de estos metales están financiando la guerra en el país africano, con varios puntos del territorio siendo escenario de combates y de la presencia de decenas de grupos armados.