Agencias

Mueren más de una decena de personas en un nuevo derrumbe en una mina en República Democrática del Congo

Guardar

Al menos once personas han muerto a causa de un nuevo derrumbe registrado en una mina en la provincia de Lualaba, en el sur de República Democrática del Congo (RDC), menos de dos semanas después de la muerte de al menos 300 personas por un deslizamiento de tierra que sepultó una mina de coltán en el este del país africano.

Fuentes locales citadas por la emisora congoleña Radio Okapi han indicado que el suceso tuvo lugar en una mina en Tulwizembe, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Kolwezi, sin que por ahora se sepan las causas del siniestro. Las víctimas fueron enterradas durante la jornada del lunes.

La organización no gubernamental local Justicia Asbl ha elevado a doce los muertos en el suceso y ha denunciado "la pérdida inútil de vidas humanas" en el incidente. "Las labores de búsqueda continúan para intentar sacar otros cuerpos de entre los escombros", ha dicho en un comunicado, por lo que se teme que la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas.

Asimismo, la ONG ha reclamado "una investigación judicial seria" para "determinar las responsabilidades" y lograr que "los culpables sean castigados de forma ejemplar y las víctimas y sus familias obtengan una indemnización", al tiempo que ha reclamado al Gobierno que ordene "el cierre temporal" del lugar.

El sector de minero de RDC ha registrado decenas de incidentes mortales durante los últimos años, en gran medida por la falta de medidas de seguridad y las malas condiciones laborales en este campo, que genera grandes beneficios y que en muchas ocasiones opera al margen de las regulaciones.

Diversas investigaciones han apuntado además la explotación de las minas de oro, coltán y otros minerales en las zonas en conflicto y la exportación de estos metales están financiando la guerra en el país africano, con varios puntos del territorio siendo escenario de combates y de la presencia de decenas de grupos armados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel mata a un palestino en un nuevo ataque contra el norte de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Un hombre perdió la vida durante un bombardeo en Beit Lahia, informaron autoridades locales, mientras aumentan las tensiones pese a la tregua alcanzada con Hamás y siguen creciendo las cifras de fallecidos y heridos en Gaza

Israel mata a un palestino

Una disputa por infracción de patentes hace que Disney+ retire la calidad máxima de imagen con Dolby Vision

Usuarios de la plataforma han experimentado una notable disminución en el estándar visual tras la eliminación de avanzadas mejoras de renderizado, una medida impulsada por fallos judiciales que afecta a clientes de varios países europeos, según informes recientes

Una disputa por infracción de

Albares impone la Gran Cruz de Isabel la Católica a Sánchez-Albornoz: "Pocos han hecho tanto por la nación española"

Reconocido por su lucha a favor de la democracia durante el exilio y su liderazgo en la creación del Instituto Cervantes, el historiador recibe un homenaje destacado por su incansable compromiso con los derechos humanos y el fomento cultural

Albares impone la Gran Cruz

Entra en vigor en Afganistán la prohibición de importar medicamentos procedentes de Pakistán

Las autoridades del país han activado restricciones para impedir el acceso de productos farmacéuticos paquistaníes, exigiendo opciones legales y seguras ante el agravamiento del conflicto fronterizo, según fuentes oficiales, en medio de advertencias sobre posibles alteraciones comerciales

Entra en vigor en Afganistán

François Villeroy de Galhau dimitirá en junio como gobernador del Banco de Francia

El banquero francés dejará su función al frente del organismo monetario tras más de una década, adelantando el final de su segundo mandato, para liderar una organización social, mientras el presidente Macron deberá proponer un sucesor

François Villeroy de Galhau dimitirá