Miles de agricultores, ganaderos y 500 tractores recorrerán mañana Madrid en protesta por la PAC y Mercosur

La preocupación por la falta de un relevo generacional en el campo y la percepción de que las políticas públicas no abordan las necesidades del sector primario ha motivado a los productores rurales españoles a movilizarse hacia Madrid en una manifestación que busca mostrar la magnitud de la crisis agrícola y ganadera. Según publicó el medio, miles de agricultores y ganaderos, coordinados por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), llegarán a la capital este miércoles, realizando una protesta que incluye la entrada de 500 tractores y representantes de regiones como Castilla y León, Galicia y Andalucía. La movilización tiene como principales motivaciones el rechazo a los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y la denuncia de los efectos del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, actualmente suspendido por el Tribunal de Justicia de la UE.

Según detalló el medio, los organizadores han señalado que la llegada de los tractores y manifestantes a Madrid se distribuye en cinco columnas procedentes de distintos puntos, incluyendo Torrejón de la Calzada, Robregordo, Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid, así como las localidades de Guadalajara y El Espinar, en las provincias de Castilla-La Mancha y Segovia, respectivamente. Las columnas comenzaron su avance el martes desde diferentes regiones, a pesar de que las autoridades limitaron el número total de tractores autorizados a ingresar a la capital, cifra que se fijó en 500, muy por debajo de los 1.500 solicitados en un principio por los promotores del evento.

La convocatoria responde, en parte, a los recortes previstos por la PAC, hecho que los productores rurales consideran una amenaza existencial, ya que temen la reducción progresiva de las ayudas directas y el impacto negativo en la sostenibilidad de sus explotaciones. De acuerdo con las organizaciones convocantes, la casi desaparición de algunas líneas de subvención y la lentitud en la adaptación de normativas sanitarias agrava la situación, al no facilitar ni la protección sanitaria adecuada ni el desarrollo de las explotaciones.

Uno de los puntos de mayor fricción está vinculado al acuerdo comercial UE-Mercosur. Según reportó el medio, los manifestantes denuncian que el acuerdo, aunque actualmente paralizado a la espera de revisión judicial, incrementaría la competencia de productos agrícolas y ganaderos procedentes de América del Sur, lo que, en opinión de los convocantes, empeoraría aún más la posición de los productores españoles frente a un mercado globalizado en el que denuncian desequilibrios en la cadena alimentaria y márgenes económicos cada vez más reducidos en el origen.

Los productores afectados argumentan que están sujetos a costes de producción altos, intensificados por la guerra en Ucrania, mientras la ley de la cadena alimentaria española, según alegan, no está siendo aplicada eficazmente. Esto tiene como resultado una brecha considerable entre los precios que reciben los agricultores y ganaderos y los precios finales en el mercado, circunstancia que consideran injusta y perjudicial para la viabilidad de las explotaciones.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, puntualizó que la crisis del sector primario afecta a toda la población, al señalar: “No es un asunto solo de los agricultores y los ganaderos, es de la sociedad entera. Todos tenemos la costumbre de comer, al menos, tres veces al día, y todos querríamos que lo que comemos sea bueno para la salud”. Según publicó el medio, con estas palabras, los colectivos rurales buscan que las instituciones consideren el futuro del sector agropecuario como un tema estratégico y de interés general.

Las restricciones impuestas por las autoridades han modificado el recorrido inicial de la protesta. Según la información consignada, el trayecto autorizado para la marcha de tractores discurrirá desde la Plaza Colón hasta el Ministerio de Agricultura, pasando por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado. Los tractores no podrán acceder a la calle Santa Isabel y deberán continuar hasta la conclusión oficial del acto. De acuerdo con los organizadores y el medio, toda la circulación seguirá rutas dispuestas para garantizar la seguridad y el orden, lo que ha llevado a modificar sustancialmente los planes logísticos originales.

Las rutas que cubrirán las cinco columnas de tractores tienen salida en diferentes enclaves y se han planeado en detalle. La primera columna, procedente de Torrejón de la Calzada, llegará a la capital tras pasar por varias localidades y avenidas, mientras que otra columna partirá desde Guadalajara, atravesará diferentes vías periféricas y llegará hasta Colón tras un recorrido por calles principales de Madrid. Por su parte, la columna desde Segovia entrará a la Comunidad de Madrid por Las Rozas, siguiendo un trazado que incluye avenidas significativas hasta la plaza de Colón. Las otras dos columnas salen de Robregordo y de Arganda del Rey, respectivamente, fusionando sus recorridos con diferentes rutas principales para finalmente unirse en el centro de Madrid.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, explicó en una Junta de Seguridad que el operativo de protección para la protesta contará con más de 1.800 efectivos entre policías nacionales, guardias civiles y policías locales de los municipios afectados. Martín indicó que mientras la presencia de los tractores provocará alteraciones en la circulación, estas únicamente se producirán en carreteras secundarias, evitando las principales vías de circunvalación como la M-30 y la M-40. Según informó el medio, una vez dentro de Madrid, los tractores accederán por diferentes puntos, entre ellos el Paseo de la Castellana, la calle Goya, el Paseo de Santa María de la Cabeza y desde Alonso Martínez.

El dispositivo de seguridad ha sido diseñado con el propósito de prevenir incidentes y asegurar la normalidad en el desarrollo de la manifestación, incluyendo el control de las rutas de acceso y la coordinación con las autoridades locales. El medio detalló que la decisión de limitar el número de tractores tuvo en cuenta tanto razones logísticas como de seguridad, dado el impacto que la entrada masiva de vehículos pesados supondría para el tráfico de la capital.

Los organizadores han manifestado que la movilización pretende influir en la agenda política, reclamando actualizaciones en los protocolos de sanidad animal y un marco normativo que haga efectiva la ley de la cadena alimentaria, condiciones que consideran imprescindibles para garantizar un futuro viable al sector primario. Además, alertan de que la falta de incentivos adecuados y la erosión progresiva de la rentabilidad están desincentivando la permanencia de nuevas generaciones en el campo.

Según publicó el medio, la jornada de protestas incluye tanto una marcha de tractores por Madrid como una concentración simbólica frente al Ministerio de Agricultura, donde los líderes de las organizaciones convocantes prevén entregar un manifiesto con sus principales demandas. La movilización agraria se suma a otras convocatorias recientes que, tanto en España como en otros países europeos, han denunciado el impacto de las políticas agrarias comunitarias y los acuerdos comerciales internacionales sobre la supervivencia del sector agrícola y ganadero.