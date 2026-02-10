Lula bromea con que si Trump conociese su linaje bandolero "no lo provocaría"

En un reciente encuentro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó con humor que no desearía enfrentarse físicamente con Donald Trump y que, de conocer el expresidente estadounidense su supuesta herencia vinculada a Lampião, afamado líder de los cangaceiros del nordeste brasileño, probablemente no lo provocaría. Según consignó el portal de noticias g1, de Globo, Lula ilustró la anécdota para aludir a los desafíos diplomáticos y a la necesidad de adoptar posturas firmes al tratar con otras naciones. El mandatario utilizó esta referencia personal para recalcar la importancia de la diplomacia y reiterar la posición de Brasil en el escenario internacional, marcada por la promoción del multilateralismo en un contexto global atravesado por acciones y posturas unilaterales.

De acuerdo con la cobertura de g1, Lula comentó en tono jocoso: “Cuando viajo (a Estados Unidos), soy muy terco y tenaz, ¿sabe? Si Trump supiera lo que es el linaje de Lampião de un presidente, no provocaría”. A pesar de la nota humorística, el mandatario también expresó que no buscaría un enfrentamiento físico, dado que eso no contribuiría a los intereses de Brasil. “No estoy loco. ¿Y si lucho y gano, qué hago?”, bromeó Lula, según publicó g1. Tras el comentario, el presidente brasileño cambió el tono de la conversación para poner énfasis en la lucha discursiva y diplomática de su país en el ámbito global.

Durante su intervención, Lula sostuvo que la verdadera disputa de Brasil consiste en “construir la narrativa”, destacando que su objetivo es mostrar que la actual realidad internacional exige el multilateralismo. Explicó que el mundo no puede funcionar con prescindencia de este principio, y señaló la existencia de intervenciones unilaterales recientes, como la de Estados Unidos en Venezuela, la de Rusia en Ucrania o las de Israel en los territorios palestinos y en Líbano. El medio g1 detalló también que Lula criticó el unilateralismo al afirmar que “el unilateralismo impuesto por la teoría de que el más fuerte puede todo contra el más débil no nos conviene”.

El presidente de Brasil vinculó estas percepciones a la historia reciente y defendió el valor del multilateralismo forjado a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. “Necesitamos demostrar, en un debate político, que fue el multilateralismo, después de la Segunda Guerra Mundial, el que creó la armonía entre los Estados y el que nos permitió vivir en paz hasta ahora, al menos en una parte del mundo”, argumentó Lula, de acuerdo con g1.

Las declaraciones emitidas por Lula este lunes mantienen la línea de crítica hacia el accionar internacional de Estados Unidos, especialmente bajo el mandato de Trump. El medio g1 recordó que, a finales de enero, Lula había fustigado el deseo del entonces líder de la Casa Blanca de “gobernar el mundo a través de Twitter (X)”, refiriéndose a la influencia digital en el manejo de relaciones internacionales y a la actitud personalista en temas de política exterior.

Según la cobertura de g1, las declaraciones más recientes de Lula contrastan con el espíritu de distensión que se había cultivado entre ambos mandatarios desde finales del año anterior. En esa etapa, Brasil y Estados Unidos alcanzaron una serie de acuerdos destinados a rebajar aranceles que Trump había impuesto previamente, en un intento de normalizar la relación bilateral. Durante ese periodo, la sintonía entre los poderes Ejecutivo y Judicial de Brasil también quedó bajo la atención internacional, como consecuencia del proceso judicial contra el exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumplía condena de más de veintisiete años de prisión por encabezar un intento fallido de impedir la llegada de Lula al gobierno tras las elecciones de 2023.

El medio g1 reportó que, pese al tono crítico de Lula, la interacción entre ambos países actualmente se sustenta en la cooperación en áreas estratégicas, con énfasis en temas de seguridad y comercio. La dinámica bilateral se desarrolla en un ambiente menos hostil que el de años anteriores. En este contexto, el propio Lula confirmó que visitará Estados Unidos en marzo, después de haber mantenido una comunicación telefónica con Trump el 26 de enero, lo que refuerza la apertura al diálogo y la búsqueda de entendimientos en asuntos clave para ambas naciones.