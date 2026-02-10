Los forenses consideran imputable al acusado por el 'crimen de Halloween': "Era consciente de lo que hacía"

El especialista que estuvo a cargo de la atención psiquiátrica del acusado durante los años previos al denominado 'crimen de Halloween' en Murcia aseguró que el procesado había recibido diagnóstico de trastorno persistente del ánimo, así como de ciertos rasgos de personalidad, pero descartó la presencia de alucinaciones, delirios o ideas psicóticas en el acusado. Tal como publicó la agencia Europa Press, en la sexta jornada del juicio de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, este profesional detalló que la medicación administrada durante ese periodo era ansiolítica y que el objetivo médico consistía en reducir progresivamente su consumo.

En el marco del juicio, los médicos forenses que comparecieron sostuvieron que el procesado es responsable penalmente y que tenía conocimiento de sus actos la noche de los hechos. Según consignó Europa Press, el tribunal escuchó el testimonio de estos peritos quienes afirmaron que el acusado mantenía la capacidad de comprensión y voluntad, a pesar de sufrir diversas alteraciones vinculadas con sus enfermedades previas, la medicación y el consumo de alcohol. Los especialistas descartaron la existencia de episodios psicóticos o causas médicas absolutas que justificaran su actuación.

Durante su intervención, la psiquiatra consultada por el tribunal señaló que el relato del acusado sobre un presunto "blackout" o pérdida total de memoria durante el incidente no tenía justificación médica clara en el contexto de la información disponible. Explicó que si bien el acusado decía recordar ciertos "flashes" del altercado, esto podía considerarse compatible con su condición, aunque admitió la posibilidad de que esto ocurriera, lo que no excluye su imputabilidad. Según el informe presentado, la psiquiatra valoró una eximente incompleta debido a la semiimputabilidad derivada de la combinación de sus trastornos con el alcohol y la medicación. El documento expuso que el procesado actuó sin premeditación ni capacidad para anticipar las repercusiones de sus actos.

La psiquiatra también indicó ante el tribunal que, a criterio profesional, en el momento crítico en que el acusado utilizó una navaja "no era capaz de controlar sus impulsos". Describió que el acusado "se encontraba enajenado, fuera de sí" durante esos instantes y manifestó que tras la agresión, cuando el procesado deambuló junto al cuerpo de la víctima, "estaba descolocado". Sin embargo, tanto esta especialista como los forenses coincidieron en que los comportamientos posteriores del acusado —abandonar el bar en una furgoneta, recoger su vehículo propio y dirigirse a su domicilio— resultan compatibles con el cuadro clínico y la responsabilidad penal, informó Europa Press.

A preguntas del jurado popular, uno de los peritos explicó que la falta de cooperación del acusado durante su detención no necesariamente debía relacionarse con sus trastornos. Según la misma fuente, el forense apuntó que este tipo de negativa suele darse de forma habitual en situaciones de arresto, sin relación directa con patologías mentales.

En la audiencia también declaró como testigo el médico de familia que atendió al procesado durante once años. Este profesional describió al acusado como una persona con reacciones desproporcionadas ante estímulos menores, marcando una tendencia a la "intolerancia a la frustración" y una respuesta rápida ante provocaciones. Detalló que "si no lo conoces puede ser una bomba de relojería en un momento determinado" y añadió sobre su comportamiento que "si lo provocabas tenía el 'gatillo' fácil". Europa Press recogió que el testigo lo caracterizó como "un tío raro" y destacó su tendencia a exaltarse ante situaciones conflictivas.

El proceso judicial, seguido de cerca por la opinión pública, se desarrolla en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Murcia. El caso, conocido como el 'crimen de Halloween', examina la responsabilidad penal del acusado respecto a los actos cometidos durante la noche de los hechos. El tribunal escuchó los informes médicos a petición de las partes, que buscaron establecer la medida en que los trastornos, el consumo de sustancias o la medicación hubiesen podido afectar el comportamiento del procesado y, en consecuencia, su capacidad de culpabilidad penal.

Según el informe de la agencia Europa Press, la evaluación psiquiátrica y las opiniones de los expertos médicos presentados ante el jurado concluyeron que, pese a la existencia de alteraciones psíquicas diagnosticadas, el acusado mantenía el conocimiento suficiente sobre sus actos y sus consecuencias. Los especialistas coincidieron en que no se observaron justificaciones médicas absolutas que eximieran por completo su responsabilidad penal por el incidente investigado.