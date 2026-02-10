LaLiga y Solán de Cabras ponen en valor la importancia de la hidratación mineral para el rendimiento

La hidratación constante y una proporción adecuada de sales minerales en el organismo son imprescindibles para un buen rendimiento cognitivo y físico, según concluyó el encuentro organizado por Solán de Cabras y LaLiga, en el que se presentó 'Kilómetros de Hidratación', una iniciativa que nace para concienciar sobre la importancia de esa hidratación con minerales, equilibrada y de calidad.

En este encuentro, el doctor en Nutrición Deportiva Javier Guerrero, cofundador y CEO de INDYA, defendió que una correcta hidratación mejora la calidad la vida e incidió en que no todas las aguas son iguales, ya que dependiendo de la cantidad y la calidad de las sales minerales que incluya, tendrá unos u otros efectos en el organismo.

"No beber lo suficiente hace que nuestro cerebro, nuestros músculos o nuestro sistema nervioso rinda muy por debajo de nuestras capacidades. Pero tan importante es hidratarse, como elegir el agua con el que lo hacemos. Lo minerales presentes de forma equilibrada en la composición de Solán de Cabras, favorecen que todos estos procesos sean mucho más eficaces, algo que notaremos a corto y largo plazo", comentó Guerrero.

Por su parte, el doctor en Medicina y exjugador profesional de baloncesto José Antonio Corbalán explicó que el agua y las sales minerales se van distribuyendo por el organismo en función del grado y tipo de hidratación de cada persona, por lo que el agua y su presión son relevantes a la hora de mantener el equilibrio de las células y la sangre del organismo.

"Ante un partido, es recomendable tomar medio litro de agua una hora antes del arranque y en torno a 250 ml 15 minutos antes. Tan importante es la hidratación durante el partido como después, para recuperar el agua y minerales perdidos a través del sudor. Por ello, es importante elegir un agua de calidad, con una composición con presencia de minerales equilibrada como la que Solán de Cabras ofrece", expresó Corbalán.

Además, aunque una persona no realice actividades físicas o no tenga la sensación de estar sudando, pierde "casi medio litro de agua al día por evaporación", por el llamado 'perspiratio insensibilis', que es el sudor que no se percibe. Cuando una persona sufre estrés o hace deporte, esta pérdida puede suponer hasta entre "tres o seis litros de agua" al día, incluyendo la pérdida de los minerales que se encuentran en ella.

Las sales minerales, como el calcio o el magnesio, deben estar proporcionadas a la presión de cada organismo. Pero como se ha indicado en la rueda de prensa, cada persona debe tomar el agua que se adecue más a sus necesidades. Por ejemplo, un hipertenso o un enfermo cardíaco no debe tomar agua con mucho sodio, o un enfermo renal agua con mucho potasio. Estos pacientes deben mirar la composición de cada agua, y tomar la que se pueda ajustar a sus necesidades.

"TEST DE HIDRATACIÓN" ANTES DE CADA ENTRENAMIENTO

En el acto, también participaron los exfutbolistas Luis Figo y Fernando Llorente, que abordaron los avances en el mundo del fútbol respecto a la hidratación como herramienta para potenciar el rendimiento. Y el portugués recordó que cuando empezó su carrera profesional, la hidratación era solo un concepto "de necesidad".

En cambio, Llorente precisó que en los últimos años se han vuelto "mucho más estrictos" y que se realizan "test de hidratación" antes de cada entrenamiento. Aún así, le cuesta beber agua. "Tengo que estar pendiente de hidratarme porque no tengo esa necesidad de beber. Llegaba casi todas las mañanas con mala hidratación", reveló.

En este acto, al que acudieron también los actor Maxi Iglesias y Amaia Salamanca, se dio voz a personas fuera de la élite deportiva. Salamanca aclaró que ella solo bebía agua "cuando tenía sed", aunque ahora se está "obligando" a beber más cantidad. Por su parte, Iglesias defendió que no todas las aguas son iguales, y que hay rodajes en los que "ponen agua por poner", sin importar la calidad de la misma.