La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia recuerda que la anemia requiere seguimiento por el hematólogo

El seguimiento médico especializado resulta imprescindible para abordar de manera efectiva la anemia, especialmente porque este trastorno con frecuencia permanece sin diagnosticar y afecta considerablemente la calidad de vida de quienes la padecen. Según indicó la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) con motivo del Día Mundial para la Concienciación sobre la Anemia, la labor del hematólogo es fundamental no solo para el tratamiento, sino también para la identificación precisa de la causa del problema y la prevención de complicaciones.

La SEHH explicó que la anemia es una enfermedad prevalente y susceptible de manejo terapéutico eficaz, pero requiere supervisión regular por parte del especialista en hematología, el profesional de referencia para estas patologías. De acuerdo con lo reportado por este organismo, el diagnóstico temprano permite intervenir antes de que surjan complicaciones graves, además de posibilitar una mejora sostenida en el bienestar de los pacientes. Entre las causas más habituales, el medio indicó que en el contexto local destacan los episodios crónicos de sangrado, los trastornos en la absorción de nutrientes y la mayor demanda de hierro, una situación que predomina en etapas como el embarazo o los periodos de crecimiento.

La doctora Marta Morado, hematóloga experta en eritropatología y directora médica de la SEHH, resumió que “más allá de corregir el descenso de la hemoglobina, el abordaje especializado permite identificar el origen del problema”. Morado añadió que, dentro de la población afectada, la anemia impacta de forma especial a los grupos vulnerables. El medio precisó que la patología constituye un problema sanitario a nivel global, e incide de manera relevante en niños pequeños, mujeres en edad reproductiva, embarazadas y adultos mayores.

La institución proporcionó estimaciones sobre la prevalencia: hasta el 40 por ciento de los menores de seis meses a cuatro años presentarían este trastorno en algún momento. Entre las embarazadas, la afectación llega al 37 por ciento, mientras en mujeres de entre 15 y 49 años alcanza al 30 por ciento. Estos porcentajes ilustran que la anemia, principalmente la de origen por carencia de hierro —denominada ferropénica—, es la más extendida, según detalló la SEHH. La incidencia en varones jóvenes varía entre el 5 y el 6 por ciento, y en los mayores de 80 años trepa al 50 por ciento, reportó la misma fuente.

La anemia no se limita a resultados anómalos en análisis de sangre. “La anemia no es solo una cifra baja en una analítica; es la manifestación de que algo no está funcionando correctamente en el organismo y siempre debe investigarse su causa”, indicó la doctora Morado, citada por la SEHH. Ella puntualizó que el proceso de anemia ferropénica se desarrolla de manera progresiva: primero desaparecen los depósitos de hierro, y posteriormente, si no se resuelve la causa subyacente, la afección se instala. Morado remarcó que la detección precoz permite evitar complicaciones y favorece el restablecimiento de la calidad de vida.

La SEHH también subrayó que, aunque la anemia asociada a déficit de hierro resulta la más común, existen múltiples factores etiológicos distintos a la carencia de este mineral. Entre ellos, el organismo señaló las condiciones inflamatorias, las enfermedades autoinmunes, los procesos neoplásicos, la insuficiencia medular y las alteraciones congénitas en la producción de glóbulos rojos. Cada etiología implica una presentación y manejo diferentes, lo que refuerza la necesidad del seguimiento clínico especializado.

Respecto a los síntomas frecuentes, el organismo advirtió que el cansancio, la debilidad, la palidez y la dificultad de concentración representan señales recurrentes, aunque muchas veces pasan inadvertidas o se atribuyen a otras causas. Según informó la SEHH, la anemia figura entre los principales motivos de absentismo laboral y de limitación de la funcionalidad, dando lugar a una merma considerable en la productividad y el bienestar individual, sobre todo en mujeres.

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia instó, en declaraciones recogidas por medios especializados, a la población a no considerar normales los episodios de cansancio persistente y a consultar al médico ante la persistencia de estos síntomas. El diagnóstico, según el organismo, debe incluir la evaluación de los depósitos de hierro y un estudio detallado para determinar la causa principal. En palabras de la doctora Morado, recogidas por la SEHH, “un diagnóstico precoz y un tratamiento correcto mejoran la calidad de vida y, en muchos casos, salvan vidas”.

El mensaje central de la jornada de concienciación de este año, informó la SEHH, gira en torno a la importancia del reconocimiento temprano y la intervención adecuada en la anemia para evitar que evolucione hacia estadios que comprometan de manera irreversible la salud de los afectados. El medio recordó que la patología representa un desafío de salud pública a nivel internacional, dada su alta prevalencia y su repercusión en los grupos demográficos más expuestos a situaciones de vulnerabilidad social y biológica.

La SEHH concluyó que la visibilización de la anemia y la intervención con apoyo del especialista permiten no solo corregir las alteraciones hematológicas, sino también revisar la existencia de enfermedades que puedan subyacer como causa del cuadro. En este sentido, el medio reiteró el llamado de la sociedad científica para que toda persona con síntomas sugestivos busque atención médica y reciba un abordaje integral enfocado no solo en el alivio de los síntomas inmediatos, sino en la identificación temprana del origen del desorden.