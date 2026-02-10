La mexicana Pemex adjudica un contrato a Grupo Carso (Slim) para el desarrollo del campo terrestre Macavil

Los informes financieros de 2025 mostraron que Zamajal, filial del conglomerado Grupo Carso, obtuvo ingresos por 3.647 millones de pesos (178 millones de euros), un incremento del 288% comparado con el año anterior. Este desempeño está directamente vinculado a la estrategia de expansión energética que la empresa de Carlos Slim impulsa en México, centrada en la ampliación de su participación en proyectos petroleros relevantes, como el desarrollo del campo terrestre Macavil. Según consignó la estatal mexicana Pemex en su informe del cuarto trimestre, la petrolera adjudicó un contrato mixto a Grupo Carso para impulsar este yacimiento, aunque no se precisó el valor de la adjudicación.

De acuerdo con la información publicada por Pemex, el campo Macavil se ubica sobre una importante reserva energética: cuenta con 33,7 millones de barriles de condensado y 409.100 millones de pies cúbicos de gas natural confirmados. El contrato entre ambas empresas marca un paso relevante en la intensificación de actividades del conglomerado de Slim en el sector petrolero nacional, alineando sus intereses con los de la empresa estatal en el objetivo de incrementar la producción y aprovechamiento de recursos.

El medio detalló que estos movimientos forman parte de una serie de colaboraciones recientes entre Grupo Carso y Pemex. Durante septiembre, ambas compañías formalizaron un acuerdo de 1.991 millones de dólares (1.695 millones de euros) para operar 32 pozos petroleros ubicados en el Campo Ixachi, México. El convenio, con vigencia para los próximos tres años, representa una de las inversiones más significativas en el sector durante este periodo y refuerza la apuesta de Carso por consolidar posiciones en la industria de hidrocarburos.

A finales de año, Grupo Carso también participó en decisiones estratégicas sobre otro campo relevante en México. La empresa, junto a Pemex y Talos Energy, socios en el desarrollo del campo Zama, acordó la designación de la británica Harbour Energy como operador oficial del terreno. No obstante, las tres compañías conservarán la opción de involucrar a personal clave en la ejecución del proyecto, según detalló el informe publicado. La entrada de Harbour Energy representa la coordinación de actores internacionales en la gestión de recursos mexicanos, en un contexto donde la experiencia operativa y la tecnología resultan esenciales.

El informe presentado por Pemex subrayó la magnitud de las reservas de Macavil, destacando su potencial tanto para la obtención de condensado –un tipo de hidrocarburo con aplicación en diversos sectores industriales– como para la explotación de gas natural, un recurso prioritario para la transición energética en el país. La adjudicación del contrato a Grupo Carso se encuadra en la estrategia de la petrolera estatal de fortalecer sus alianzas con actores privados para acelerar la explotación de recursos y cubrir las demandas del mercado interno.

La apuesta de Grupo Carso por aumentar su presencia en la industria petrolera mexicana ha generado cambios notables en sus ingresos y proyecciones financieras, como se refleja en los resultados obtenidos por Zamajal, su filial dedicada al sector. Mientras los convenios con Pemex potencian la capacidad operativa del conglomerado, el desarrollo de campos como Macavil e Ixachi permitirá ampliar la producción nacional de hidrocarburos y elevar los ingresos derivados del sector para los próximos años, según los datos publicados en el informe trimestral.

La colaboración entre compañías estatales y privadas en México responde también a la necesidad de optimizar los recursos financieros y técnicos disponibles, maximizando la eficiencia operativa en el aprovechamiento de yacimientos clave. Tanto los contratos firmados como el crecimiento observado en las ganancias de Grupo Carso evidencian la dinámica de un mercado energético en evolución. El nombramiento de un operador internacional en el campo Zama, bajo la coordinación de Pemex, Carso y Talos Energy, ejemplifica el enfoque de gestión colaborativa y el interés por incorporar mejores prácticas globales en la actividad petrolera mexicana.

Estos acuerdos redefine el papel de Grupo Carso en la cadena de valor del sector energético, posicionando a la empresa como uno de los principales socios estratégicos de Pemex en áreas de extracción y explotación de hidrocarburos. El avance en la puesta en marcha de nuevos pozos, junto al desarrollo de Macavil y la participación activa en Zama, apunta a una tendencia de fortalecimiento de la industria nacional y proyección de mayores ingresos y actividad para el conglomerado encabezado por Carlos Slim, según reportó el informe oficial.