José Luis Guerin: "No he hecho nada para vivir en una sociedad confortable. ¿Cómo le voy a negar esa suerte a otros?"

La propuesta del Gobierno para regularizar extraordinariamente a personas migrantes representa un alivio para quienes se han instalado recientemente en el barrio de Vallbona, según relató José Luis Guerin en entrevista con Europa Press. El cineasta destacó que muchos recién llegados ven en esta medida una oportunidad para acceder a servicios y protección social, cubriendo así necesidades esenciales que suelen estar fuera de su alcance. A partir de este punto, Guerin explora la convivencia en Vallbona a través de 'Historias del buen valle', documental que también refleja tensiones culturales, diferentes realidades y resistencias dentro de este espacio urbano situado en Barcelona.

Tal como publicó Europa Press, Guerin se adentró en la realidad de Vallbona por encargo del MACBA, en el marco de un proyecto museístico sobre barrios desfavorecidos de la ciudad. El realizador explica que, una vez culminado el encargo, decidió profundizar en las historias del lugar y transformar la iniciativa inicial en un largometraje. De acuerdo con lo expuesto, Vallbona se caracteriza por ser un territorio donde confluyen residentes de diversos orígenes, incluyendo tanto españoles procedentes de otras regiones como migrantes de distintas nacionalidades. Guerin describe el lugar como una “aldea global” donde se hablan hasta doce idiomas y donde la interacción entre grupos se presenta como uno de los principales desafíos para la integración social.

En palabras del cineasta, en Vallbona coexisten diferentes comunidades: los vecinos mayores, que edificaron sus viviendas y crearon lazos de solidaridad durante una etapa “muy comunitaria”, y los nuevos residentes, alojados en lo que Guerin identifica como la “nueva ciudad dormitorio”. Esta última está habitada por familias que han llegado a través de políticas públicas de vivienda, personas afectadas por desalojos o jóvenes a los que les resulta imposible pagar alquileres en otras zonas de Barcelona. Guerin puntualiza que muchos de estos nuevos vecinos limitan su presencia en el barrio al descanso, mientras desarrollan su vida laboral y social en el centro de la ciudad, lo que, según manifestó a Europa Press, dificulta la creación de espacios de encuentro y refuerza la falta de interacción entre las distintas comunidades.

El documental premiado con el Premio Especial del Jurado en el Festival de San Sebastián da protagonismo a los propios habitantes de Vallbona. Guerin consultó a los vecinos qué debería mostrar una película sobre su barrio y, según destacó, esa dinámica contribuyó a que el filme no solo trate sobre ellos, sino que también lo hayan creado junto a él. “Son las miradas de los vecinos las que abren los horizontes y perspectivas de la película”, explicó el realizador a Europa Press, señalando que los protagonistas se convierten de ese modo en dialoguistas y en parte de la autoría de la obra.

Guerin subraya en la entrevista que la potencia cinematográfica radica en lo cotidiano y que lo esencial de su obra es buscar qué esconden las experiencias ordinarias del día a día. El director menciona que, a fuerza de transitar los mismos lugares, las personas dejan de percibirlos, mientras que alguien nuevo puede encontrar motivos de asombro en lo más común. De acuerdo con Europa Press, este enfoque invita a renovar la mirada sobre el propio entorno, para observar lo que permanece oculto en la rutina.

A pesar de que Guerin define Vallbona como una “aldea global”, reconoce la existencia de situaciones de racismo. Explica que estos episodios no se producen únicamente entre quienes han llegado recientemente y los residentes de mayor tiempo, sino incluso entre aquellos que durante años compartieron experiencias de precariedad y que hoy desconfían de los nuevos migrantes. “Es muy doloroso ver cómo los primeros que llegan en condiciones muy precarias y que han conseguido un mínimo de confort sienten, en muchos casos, un recelo terrible hacia los que están llegando ahora, por la incapacidad de proyectarse en el otro”, según consignó Europa Press.

A lo largo de la entrevista, Guerin analiza cómo la arquitectura y el urbanismo de Vallbona influyen en la manera en que los vecinos se relacionan. Destaca que los grupos suelen mantenerse cerrados y tienden a reunirse solo con personas de su mismo origen —como sucede con los gitanos o los portugueses—, lo que limita la posibilidad de intercambios significativos. Según el cineasta, ese aislamiento replica a pequeña escala los conflictos identitarios observados globalmente, asociados al auge de nacionalismos y a políticas excluyentes que proliferan en distintos contextos.

En el plano personal, Guerin sostiene una posición crítica frente al debate sobre la regularización de migrantes. Declara en la entrevista: “Yo defiendo todas las medidas que sean generosas con la gente que viene de fuera porque yo no he hecho nada para vivir en una sociedad confortable. Simplemente he tenido esa suerte, pero ¿cómo le puedo negar a otro que pueda acceder a un mínimo de servicios y de coberturas sociales? ¿Qué ética me asiste a negar a los otros que vienen de lugares terriblemente desfavorecidos a poner este coto?”. Con estas expresiones, el director pone en cuestión la legitimidad ética de restringir el acceso a derechos básicos para las personas migrantes.

En relación con la ceremonia de los Premios Goya, que se realizará en Barcelona el próximo 28 de febrero, el cineasta muestra su incomodidad con la rivalidad que se genera entre producciones cinematográficas. Guerin apunta que se ha instaurado una lógica de competición similar a las carreras automovilísticas y reconoce que la confrontación le resulta ajena a su manera de relacionarse con el cine. Relata que rara vez asiste a estrenos, galas o festivales, salvo en el caso de la presentación de sus propios trabajos.

De acuerdo con Europa Press, 'Historias del buen valle' se gestó a partir del deseo de Guerin por profundizar en una realidad concreta, mostrando tensiones que atraviesan la vida urbana y proponiendo una mirada compartida con los propios habitantes de Vallbona. La obra busca recoger el alcance de conflictos sociales, identitarios y culturales, así como las posibilidades y límites de la integración en un contexto marcado por el mestizaje de historias personales y colectivas. Además, subraya cómo los procesos migratorios y las respuestas institucionales inciden de manera directa sobre la convivencia en barrios donde se amalgaman trayectorias y expectativas variadas.