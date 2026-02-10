Grupo Carso (Slim) gana un 44,55% menos en 2025, hasta 391 millones de euros, tras caer un 3,2% las ventas

El desplome del 33% en los ingresos de Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa), filial de Grupo Carso, incidió de manera significativa en los resultados financieros del conglomerado mexicano durante el año 2025. Según informó el propio Grupo Carso a través de un comunicado, la compañía reportó un beneficio neto de 8.026 millones de pesos (391 millones de euros) para el ejercicio de 2025, lo que representa una disminución del 44,5% respecto al año anterior.

De acuerdo con los datos publicados por Grupo Carso, las ventas consolidadas de la empresa descendieron un 3,2% en comparación con el año previo, alcanzando los 191.621 millones de pesos (9.357 millones de euros). Esta contracción en la facturación se reflejó también en el resultado bruto de explotación (Ebitda), que descendió un 14,85% para situarse en 25.833 millones de pesos (1.261 millones de euros). El medio detalló que el descenso de ventas en Cicsa, cuyas cifras se ubicaron en 28.479 millones de pesos (1.390 millones de euros), constituyó uno de los principales factores en esta tendencia a la baja.

La compañía atribuyó parte de la caída de sus ingresos globales al comportamiento de su filial Cicsa, enfocada en proyectos de infraestructura y construcción, cuyo resultado negativo contrastó con el desempeño positivo de otras divisiones del conglomerado. Sanborns, la cadena de tiendas y restaurantes, mostró un ligero incremento del 1,3% en sus ventas anuales, sumando un total de 74.296 millones de pesos (3.627 millones de euros). También las empresas Condumex y Elementia registraron avances en sus ingresos, con aumentos del 5,6% y el 2,4%, respectivamente. Condumex facturó 51.533 millones de pesos (2.027 millones de euros), mientras que Elementia alcanzó los 30.012 millones de pesos (1.465 millones de euros), según consignó el conglomerado en su informe.

El segmento energético del Grupo aportó un crecimiento moderado: Carso Energy elevó sus ventas un 0,7% a lo largo del ejercicio, contabilizando 3.357 millones de pesos (163 millones de euros). Por otro lado, el informe destacó la evolución de la subsidiaria Zamajal, que tiene operaciones en el sector petrolero mexicano. En este caso, Zamajal registró ingresos por 3.647 millones de pesos (178 millones de euros), lo que equivale a un crecimiento del 288% en comparación al año anterior, impulsado por la ampliación de la participación de Grupo Carso en el sector energético nacional.

En el desglose de resultados financieros, el beneficio operativo del conglomerado experimentó una reducción del 27,6%, situándose en 17.028 millones de pesos (831 millones de euros) al cierre de 2025, informaron fuentes de la compañía. La evolución de la rentabilidad se manifestó también durante el cuarto trimestre del año, cuando el grupo logró un beneficio neto de 3.066 millones de pesos (149 millones de euros). Esta cifra refleja un descenso del 18,9% frente al mismo periodo del ejercicio anterior, con una caída de las ventas trimestrales del 4,7%, hasta llegar a los 54.862 millones de pesos (2.678 millones de euros), según los registros publicados.

El conglomerado Grupo Carso, bajo la dirección de Carlos Slim, opera en sectores diversificados como infraestructura, comercio minorista, manufactura, industria energética y construcción. Las fluctuaciones en la facturación y rentabilidad de sus diversas filiales impactan directamente en sus resultados globales, determinaron los detalles del comunicado oficial.

El análisis anual divulgado por la empresa muestra los desafíos enfrentados en 2025, originados principalmente por el rendimiento de Cicsa. Las cifras del resto de las compañías del grupo, si bien aportaron crecimientos individuales, no lograron compensar el impacto observado en la filial de infraestructura. Además, según subrayó el comunicado reportado, el contexto sectorial y la evolución de los proyectos claves de Cicsa han incidido en la dinámica de los ingresos generales.

El informe de Grupo Carso ofrece una visión detallada sobre la evolución financiera del consorcio en 2025 y permite identificar los sectores con mejor y peor desempeño dentro de su estructura. La información, consignada por la misma compañía en un comunicado accesible a los mercados financieros y al público inversionista, expone el panorama de resultados tanto anual como trimestral, proporcionando datos clave para el análisis de la situación de uno de los principales grupos empresariales de México.