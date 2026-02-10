El río Guadalquivir, en puntos de la Vega, y dos embalses siguen en nivel rojo

La persistencia de afecciones en la red de transportes figuran entre las principales consecuencias del temporal que ha golpeado a la provincia de Sevilla, donde 14 carreteras presentan restricciones y varios servicios ferroviarios de Cercanías mantienen la circulación limitada, según consignó Europa Press. En ese contexto, los centros educativos de distintas localidades siguen cerrados y algunas familias no han podido regresar a sus viviendas tras las evacuaciones obligadas por las inundaciones. Las autoridades informaron también que los niveles hídricos críticos afectan actualmente al río Guadalquivir, al Huesna y a dos embalses de la región.

De acuerdo con la información ofrecida a los medios por Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, el río Guadalquivir se mantiene en nivel rojo en tramos clave de la comarca de la Vega del Guadalquivir, un indicador que marca la máxima alerta por riesgo de inundación. En la misma situación permanece el río Huesna a la altura de Villanueva del Río y Minas, junto con los embalses de Torre del Águila y Peñaflor. Según detalló Europa Press, pese a que la situación "es mucho más favorable", persisten numerosas incidencias tanto en la movilidad como en las infraestructuras.

En el ámbito ferroviario, Toscano señaló que la línea C1 de Cercanías solo permite tránsito entre Las Cabezas de San Juan y Los Rosales, debido a problemas que afectan las estaciones situadas en ambos extremos del recorrido. El medio Europa Press informó que las líneas C3 y C5 de Renfe Cercanías también presentan incidencias en distintos puntos. A raíz de estas restricciones, el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, ha solicitado a los responsables del núcleo de Renfe en Sevilla el restablecimiento del servicio hasta la estación de Lora del Río, utilizada diariamente por más de 2.000 residentes.

El Gobierno central, según señaló Toscano al medio citado, está actuando "de manera inmediata ante esta situación de alta gravedad", en coordinación con las administraciones locales y provinciales que participan en la atención de la emergencia tanto en los ámbitos de seguridad vial como en la protección de los vecinos afectados por las crecidas de los ríos.

En Écija, el Ayuntamiento comunicó que el nivel del río Genil ha descendido a 3,04 metros sobre el nivel del mar, lo que, según el consistorio consultado por Europa Press, acerca la posible desactivación del plan de emergencia municipal. A partir de esta estabilización, los desalojados de Isla del Vicario han retornado ya a sus domicilios. Igualmente, las familias de El Palmar de Troya, tras el retiro del agua de los caminos rurales de dos parcelas, han reocupado sus viviendas, aunque cuatro personas permanecen fuera de sus hogares en esa localidad.

La Diputación de Sevilla notificó, según Europa Press, que actualmente seis vías de la red provincial siguen cortadas. La relación incluye la VIA 149, entre la SE-6101 y Peñaflor (Zona 21), la SE-9225, que comunica Algámitas con Pruna, y la VIA 453, entre Pruna y la A-363, cuyo corte se mantiene sin fecha por daños significativos en la infraestructura. Otras carreteras afectadas son la VIA 225, desde Marchena hacia la A4; la SE-5202, de Arahal a Marchena; y la SE-3206 en Dos Hermanas, bloqueada en el tramo entre los polígonos La Isla y Megapark mientras se llevan a cabo trabajos de diagnóstico por una inundación de gran magnitud.

El impacto del temporal también alcanzó al ámbito educativo. Europa Press detalló que siguen suspendidas las clases en el CEIP Andalucía 'Francisco Soria', de Algámitas; el IES Virgen del Rosario, de Benacazón; la Escuela Infantil La Milagrosa y Nuestra Señora de Valme, ambas de Dos Hermanas; el CEIP El Valle, de Écija; el Peña Luega, en El Castillo de las Guardas; y el CEIP Alpesa, de Villaverde del Río y Minas. Las autoridades locales y provinciales evaluarán la vuelta a la normalidad en los próximos días en función de las condiciones de seguridad y de las reparaciones en los servicios afectados.

El reporte de Europa Press indica que el seguimiento de los niveles fluviales y embalses continúa en tiempo real para adoptar medidas preventivas o reactivar los dispositivos de emergencia si fuese necesario. El control del Guadalquivir y de los embalses de Torre del Águila y Peñaflor mantienen a los equipos de emergencia en alerta ante posibles cambios en los caudales, mientras que las actuaciones sobre las carreteras cortadas y servicios ferroviarios pretenden recuperar la movilidad cuanto antes, garantizando la seguridad de la población.