El principal asesor de seguridad del líder supremo de Irán parte hacia Mascate tras las conversaciones con EEUU

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha puesto rumbo este martes a Mascate, capital de Omán, donde abordará con altos cargos omaníes la situación regional, días después de que el país centroasiático y el Gobierno de Estados Unidos retomase en la misma localidad las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El también asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha confirmado en su cuenta de Telegram que la visita incluye conversaciones con altos cargos del Sultanato de Omán en las que "se debatirán y consultarán los últimos acontecimientos regionales e internacionales, así como las maneras de fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países", sin dar más detalles.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha indicado en la víspera que ha informado a sus homólogos de Egipto, Turquía y Arabia Saudí, los "últimos avances" en las negociaciones indirectas celebradas entre Teherán y Washington el viernes en la capital omaní, donde llegaron a un principio de acuerdo para mantener más contactos futuros, tras unas conversaciones que el país anfitrión ha calificado de "muy serias".

Los próximos contactos dependerán de las consultas que hagan las partes con sus respectivas capitales, detalló en un comunicado el jefe de la diplomacia iraní, quien valoró la ronda de conversaciones como "intensa y prolongada", tras prolongarse durante casi ocho horas de forma indirecta con la mediación del ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi.