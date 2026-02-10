El hijo del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa confirma que está en su casa en Maracaibo

Ramón Guanipa comunicó públicamente que su padre, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, cumple desde este martes arresto domiciliario en la residencia familiar ubicada en Maracaibo, estado Zulia. La confirmación llegó tras varias horas sin información precisa sobre su paradero posterior a la última detención. Según informó Europa Press, Juan Pablo Guanipa permanece bajo custodia policial en su domicilio luego de que la Fiscalía modificara la medida cautelar, permitiéndole seguir la restricción de libertad fuera del centro de reclusión y en compañía de sus familiares.

El medio Europa Press detalló que Juan Pablo Guanipa fue arrestado de nuevo el lunes, después de haber incumplido las condiciones fijadas previamente para su excarcelación. Entre las razones citadas se encuentran declaraciones realizadas a medios de comunicación y la participación activa en manifestaciones frente a los centros de detención, donde suelen congregarse familiares de personas privadas de libertad. La situación provocó nuevas denuncias públicas y presiones sobre las autoridades en torno al trato recibido por opositores bajo procesos judiciales.

El hijo del exgobernador expresó su alivio por la reunión familiar, aunque recalcó, citado por Europa Press, que su padre sigue en calidad de arrestado. Ramón Guanipa subrayó que “mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”. Además, agradeció a la Administración de Donald Trump “por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos”, sumando su mensaje a una serie de pronunciamientos sobre la situación de los opositores encarcelados o sometidos a medidas coercitivas.

Juan Pablo Guanipa, político de alto perfil y cercano colaborador de María Corina Machado, una de las principales figuras de la oposición venezolana, figura entre los últimos dirigentes de relevancia nacional que permanecían presos. Europa Press destacó que su liberación parcial sucedió apenas días antes de que el Gobierno de Delcy Rodríguez evalúe una próxima ley de amnistía dirigida a procesados por motivos políticos, la cual se prevé que sea sancionada en breve.

La Fiscalía solicitó formalmente el cambio de la medida, argumentando las nuevas denuncias y las infracciones al régimen de excarcelación previo. De acuerdo con Europa Press, la causa penal contra Guanipa está relacionada con acciones de oposición al Gobierno y sus continuas manifestaciones públicas, que han acentuado la vigilancia sobre su persona y sobre otros referentes de la disidencia política en Venezuela.

El caso de Juan Pablo Guanipa forma parte de una oleada de arrestos y detenciones de opositores a lo largo de los últimos meses. Según publicó Europa Press, la presencia de familiares y simpatizantes frente a los recintos penitenciarios se mantiene como una constante, en reclamo de libertad para los políticos encarcelados y el fin de los procesos judiciales que califican como arbitrarios.

La transición de Guanipa al arresto domiciliario acontece en un contexto político marcado por la expectativa de una amnistía que podría modificar el destino de decenas de personas detenidas por razones políticas. El posible alcance de la nueva medida legal aún genera debate, mientras las denuncias sobre el uso de la detención domiciliaria persisten, argumentando que esta modalidad sigue constituyendo una forma de privación de libertad.

Desde su hogar en Maracaibo, Juan Pablo Guanipa se mantiene bajo la vigilancia de fuerzas de seguridad, en cumplimiento de la orden judicial emitida por la Fiscalía venezolana. Familiares y organizaciones políticas han reiterado su solicitud de liberación absoluta, sosteniendo que el arresto domiciliario no significa plena restitución de sus derechos. La liberación parcial de dirigentes como Guanipa ocurre mientras el país observa de cerca las decisiones del Gobierno respecto a las demandas nacionales e internacionales vinculadas con los derechos humanos y las garantías para la oposición política.