El Gobierno aprueba este martes el anteproyecto de ley para limitar la colaboración público-privada en sanidad

El Consejo de Ministros aprobará este martes, a petición del Ministerio de Sanidad, el anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que derogará la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la sanidad, con el objetivo de limitar este modelo y blindar la sanidad pública.

La cartera sanitaria del Gobierno lleva trabajando en esta normativa desde 2024 y, el pasado diciembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció su intención de llevarla a Consejo de Ministros a principios de 2026, a raíz de la polémica surgida en el Hospital de Torrejón sobre supuestas órdenes de la empresa concesionaria del centro para "aumentar su beneficio económico".

De este modo, la nueva norma no permitirá el modelo de Torrejón, el de Alzira o el de la Fundación Jiménez Díaz, dando prioridad a la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitando la entrada de empresas con ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública. Según explicó García, el objetivo no es acabar con la colaboración público-privada, sino con los "desmanes".

Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, la nueva ley iniciará su tramitación, que incluirá la fase de consulta pública, vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley en segunda vuelta y, posteriormente, pasará al Congreso de los Diputados.